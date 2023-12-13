Вестник Кавказа

Как Франция, Россия и Грузия соединились в судьбе Элен Каррер д'Анкосс?

Лола Мусаева
Как Франция, Россия и Грузия соединились в судьбе Элен Каррер д'Анкосс?
© Фото: rusarchives.ru
В родословной известного французского историка Элен Каррер д'Анкосс были граф Владимир Орлов и юрист и политик Иван Зурабишвили, а пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили — ее двоюродная сестра. Расскажем о самых известных научных работах Каррер д'Анкосс и о том, как она стала первой женщиной, возглавившей Французскую академию.

Как Элен Каррер д'Анкосс заинтересовалась историей?

Элен Зурабишвили родилась 6 июля 1929 года в Париже в семье русско-грузинских эмигрантов. Ее отец — экономист и философ Георгий Зурабишвили — покинул Грузию после революции 1917 года. Прадедом Элен был общественный деятель, публицист и предприниматель Николай Николадзе, а дедом — юрист, переводчик и политик Иван Зурабишвили. Мать Элен — Натали фон Пелькен — родилась во Флоренции в семье выходцев из России и Германии. Среди ее предков были графы Орловы и Панины, поэт Дмитрий Веневитинов.

Если копнуть глубже, во мне течет еще и польская, и шведская кровь

— Каррер д'Анкосс.

Ее родители познакомились и поженились в Париже. Девочка с детства одинаково хорошо знала русский и французский языки, раз в неделю посещала приходскую школу при русской церкви и там изучала историю, религию и культуру России.

Происхождение во многом предопределило интерес Элен к истории и политологии: эти дисциплины она изучала в Сорбонне, а советологией стала заниматься с 1950 года. Сначала в центре внимания Каррер д’Анкосс (эту фамилию она взяла в 1952-м, выйдя замуж) были республики Центральной Азии. Впервые в СССР она приехала еще студенткой: по линии французского министерства иностранных дел отправилась на научную конференцию в Алматы.

Каррер д’Анкосс защитила диссертацию, начала преподавать: среди ее студентов в Парижском институте политических исследований была и ее двоюродная сестра Саломе Зурабишвили, ставшая потом известным французским дипломатом и пятым президентом Грузии.

Кстати, Николя Зурабишвили — младший брат Элен — тоже окончил Сорбонну, он учился на отделении русистики и параллельно изучал композицию у известных музыкальных педагогов Нади Буланже и Макса Дойча. В разные годы Зурабишвили преподавал русский язык в Национальном центре заочного обучения, возглавлял частную Парижскую консерваторию имени Сергея Рахманинова. Он — автор симфонических, камерных и инструментальных сочинений, также композитор написал музыку для многих фильмов Отара Иоселиани.

© Фото: соцсети

Каррер д’Анкосс — специалист по России и СССР

В своей докторской диссертации историк рассматривала теоретические аспекты советской национальной политики. В ускорявшихся центробежных тенденциях развития союзных республик Каррер д’Анкосс видела неизбежный распад СССР, этот прогноз содержится и в ее книге "Расколотая империя", опубликованной в 1978 году. Эта работа принесла ее автору известность, хотя с выводами согласились не все.

Историк отмечала, что ее "исследования и центры интереса менялись с географической и хронологической точки зрения": в 1990-х ее внимание привлекла история династии Романовых. Так появились работы

  • "Евразийская империя: История Российской империи с 1552 года до наших дней"
  • "Незавершенная Россия"
  • "Екатерина II. Золотой век в истории России"
  • "Александр II. Весна России"
  • "Николай II: прерванная преемственность. Политическая биография".

Советской истории посвящены книги Каррер д’Анкосс

  • "Ленин"
  • "Александра Коллонтай. Валькирия революции"
  • "Шесть лет, которые изменили мир: 1985–1991, крушение Советской империи".

Также в сфере ее научных интересов были отношения между Францией и Россией. Их историю Каррер д’Анкосс анализировала в книгах "Россия и Франция: От Петра Великого до Ленина" и "Генерал де Голль и Россия".

Признанный специалист по истории России и СССР, она сотрудничала со многими университетами в разных странах, стала почетным доктором Монреальского и Левенского университетов, членом-корреспондентом Королевской академии Бельгии, а во Франции была советником четырех президентов.

В 1992 году Каррер д’Анкосс заняла пост советника в Европейском банке реконструкции и развития, в 1994-1999 годах являлась депутатом Европарламента.

© Фото: rusarchives.ru

Каррер д’Анкосс — первая женщина во главе Французской академии

В сентябре 1990 года Каррер д’Анкосс избрали членом Французской академии. В состав этого научного учреждения, созданного в 1635 году по инициативе кардинала Ришелье, входят 40 человек. Их избирают пожизненно и поэтому еще называют "бессмертными", а управляет еженедельными заседаниями постоянный секретарь, который тоже избирается пожизненно.

В октябре 1999 года подал в отставку постоянный секретарь академии писатель Морис Дрюон, и на этот пост была избрана Каррер д’Анкосс. Так она стала первой женщиной во главе "Академии бессмертных" за всю ее историю.

Каррер д’Анкосс удостоена многих французских орденов: она — командор орденов литературы и искусства и Академических пальм, офицер ордена "За заслуги", получила высшую награду ордена Почетного легиона — Большой крест. Также историк была отмечена орденами Польши, Бельгии, Монако и Бразилии.

Она часто приезжала в Россию, встречалась с президентами, активно сотрудничала с Институтом всеобщей истории РАН, участвовала в проведении Года России во Франции и Года Франции в России в 2010 году. В 2003-м Каррер д’Анкосс стала иностранным членом РАН по Отделению историко-филологических наук, а в 2008-м — почетным зарубежным членом Российской академии художеств. В том же году историк получила Большую золотую медаль имени Ломоносова — высшую награду Российской академии наук. Ее вклад в развитие сотрудничества между двумя странами был отмечен российскими государственными наградами — орденами Дружбы и Почета.

Скончалась Каррер д’Анкосс 5 августа 2023 года. Национальная церемония прощания состоялась на территории исторического Дома инвалидов в Париже, а похоронена она на кладбище Монпарнас.

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