Вестник Кавказа

Хусаин Фаизханов: богослова, историк, востоковед

В Восточном культурном центре Института востоковедения РАН состоялось открытие выставки произведений изобразительного искусства из коллекции Издательского дома «Медина», посвященной жизненному пути и многогранному таланту теолога-востоковеда Хусаина Фаизханова.

Выставка посвящена 200-летию ученого и проводится Духовным управлением мусульман Российской Федерации, Издательским домом «Медина» и Московским исламским институтом при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования в рамках XX Фаизхановских чтений и XIX Международного мусульманского форума.

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