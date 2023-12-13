Хусаин Фаизханов: богослова, историк, востоковед

В Восточном культурном центре Института востоковедения РАН состоялось открытие выставки произведений изобразительного искусства из коллекции Издательского дома «Медина», посвященной жизненному пути и многогранному таланту теолога-востоковеда Хусаина Фаизханова.
Выставка посвящена 200-летию ученого и проводится Духовным управлением мусульман Российской Федерации, Издательским домом «Медина» и Московским исламским институтом при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования в рамках XX Фаизхановских чтений и XIX Международного мусульманского форума.
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