В "Геликон-опере" исполнили оду российско-азербайджанской дружбе

Сегодня в зале "Стравинский" "Геликон-оперы" Фонд Гейдара Алиева, отмечающий в этом году свое 20-летие, и посольство Азербайджана организовали концерт "Азербайджан и Россия: ода дружбе".

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы:

Это праздник нашей дружбы, наших культур. Как человек культуры я очень рад, что традиции, заложенные нашими отцами и дедами, продолжаются. Рад, что мои коллеги-музыканты выступают со своими программами вместе с российскими артистами. Хочу поблагодарить Фонд Гейдара Алиева, его председателя Мехрибан ханум Алиеву, российское отделение фонда, которое возглавляет Лейла ханум Алиева, за организацию этого прекрасного вечера.

В начале мая в Баку проходил VI Всемирный форум по межкультурному диалогу с участием представителей 110 стран.

Самая большая делегация перхала из РФ: руководители Совета Федерации, Госдумы, министр культуры госпожа Ольга Любимова, спецпредставитель президента России Михаил Ефимович Швыдкой. Есть много планов между двумя министерствами культуры, есть очень хорошие идеи. Я уверен, что они будут воплощаться в жизнь.

- Полад Бюльбюльоглы.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что этот год был отмечен важными культурными и политическими событиями, в частности и в России, и в Азербайджане прошли президентские выборы:

Наши руководители встречались 22 апреля, и эта встреча была во многом посвящена памяти лидера азербайджанского народа Гейдара Алиевича Алиева, который был одним из руководителей Советского Союза, одним из тех людей, которые во многом обеспечили успех реализации проекта Байкало-Амурской магистрали.

Говоря о культурных связях двух стран, Швыдкой напомнил:

Азербайджанская земля подарила нам Ростроповича и Полада Бюльбюль оглы, Кара Караева и Таира Салахова. Мы тоже стараемся, чтобы великие деятели России представляли на азербайджанской земле российскую культуру. У нас много общего: у нас общая история, у нас, я надеюсь, общее будущее.

У Низами в одном из стихотворений есть такая замечательная фраза: любовь слепа. У нас, к счастью, не слепая любовь. Мы знаем, кого мы любим, мы знаем, что это чувство согрето вековой историей. Надеюсь, что у нас впереди замечательное будущее. Как человек, выросший в коммунальной квартире, я знаю, что жить в отдельных квартирах и ездить друг к другу в гости лучше. Люди, которые ездят друг к другу в гости, любят друг друга по-настоящему. Когда они делят одну раковину на кухне, это сложнее.

Дирижер, народный артист Азербайджана Ялчин Адигезалов:

Сегодня большой праздник: Фонд Гейдара Алиева отмечает 20-летие. Фонд - большой друг азербайджанской культуры, мы чувствуем его постоянную заботу. За эти годы проделана колоссальная работа на лучших площадках мира: Европа, Южная Америка, и, конечно, Россия (Большой зал консерватории, Большой театр, ”Геликон-опера”). Здесь мы себя чувствуем как дома - четверть века дружим с ”Геликон-оперой”. Поэтому очень символично, что сегодня мы на этой сцене отмечаем праздник, вспоминаем глубокие традиции между Азербайджаном и Россией: композиторские, исполнительские.

Сегодня Ялчин Адигезалов дирижировал оркестром "Геликон-опера", исполнившим "Азербайджанское каприччио" Фикрета Амирова.

Я сам выпускник Ленинградской консерватории, и горд тем, что мне посчастливилось учиться у легендарного Ильи Александровича Мусина. Мы продолжаем пропагандировать русскую музыку по всему миру. В прошлом году Рахманиновский фестиваль в нескольких европейских странах был организован силами азербайджанских коллективов и музыкантов. В этом году юбилей Римского-Корсакова.

- Ялчин Адигезалов.

Во всём этом мы имеем колоссальную поддержку Фонда Гейдара Алиева, его бесценное внимание. Это заслуга нашей первой леди, первого вице-президента Азербайджана Мехрибан ханум Алиевой, которая неустанно заботится и делает всё возможное для того, чтобы традиции азербайджанско-русских культурных связей продолжались. И они будут продолжаться, потому что имеют глубокие корни. Мой отец - ученик Караева, а Караев - ученик Шостаковича: всё взаимосвязано. Великие русские композиторы бывали в Баку много раз. Великие русские исполнители во времена Советского Союза - Ойстрах, Коган, Рихтер, Гилельс, Ростропович (вообще бакинец) - постоянно были в Баку, большой культурной столице.

Солистка Большого Театра, народная артистка Азербайджана Динара Алиева:

Для меня большая честь участвовать сегодня в этом мероприятии, быть причастной к Фонду, который многое сделал для меня лично. Я безумно благодарна за всё, очень уважаю господина президента и вице-президента Мехрибан ханум Алиеву.

На сегодняшнем концерте Динара Алиева исполнила речитатив и ариозо Лизы из оперы Чайковский "Пиковая дама", а также "Арзу" Ниязи на слова Ислама Сафарли.

Что касается сегодняшнего мероприятия, то очень ценно, что две культуры объединяются. Я сама родилась в Азербайджане, но представляю российскую культуру: уже 15 лет являюсь солисткой Большого театра. Мне вдвойне приятно выходить на сцену на своей второй Родине вместе с коллегами из Азербайджана, с которыми я когда-то начинала в Баку свой творческий путь.

- Динара Алиева.

Народный артист Азербайджана, профессор Мурад Адыгезалзаде:

Юбилей Фонда Гейдара Алиева мы отмечаем с начала мая. В Баку, в Центре Гейдара Алиева, прошел концерт с участием наших известных музыкантов симфонического оркестра. Сейчас происходит очень важное событие, потому что сегодняшний концерт организован Фондом Гейдара Алиева, что еще раз показывает, какие у нас крепкие культурные связи с Россией. Ровно два года назад Фонд Гейдара Алиева организовал на этой же сцене мероприятие, посвященное 30-летию дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией.

Поздравляю Фонд Гейдара Алиева с 20-летием. Все это время он проводит мероприятия на высочайшем уровне. В России представительство Фонда работает на укрепление наших связей.

- Мурад Адыгезалзаде.

Сегодня Мурад Адыгезалзаде, не только аккомпанировал юным дарованиям - лауреатам международных конкурсов Сура Гасанлы из Азербайджана и Святославу Рубцову из России, но и исполнял "Дуэль-дуэт" с Эмилем Афрасийябом.

Заслуженный артист Азербайджана Эмиль Афрасийяб:

Россию и Азербайджан связывают очень глубокие отношения. Я бы даже назвал Россию братской страной. Фонда Гейдара Алиева проводит многие мероприятия не только в Азербайджане, но и за его пределами. И первая страна, которая поддерживает нас, это Россия. Сегодня в этом зале собрались музыканты и из России, и из Азербайджана - много заслуженных артистов, народных артистов. Концепция концерта заключается в том, чтобы показать дружбу между народами, схожесть и влияние двух культур. Программа построена на произведениях, которые могут быть одним целым. В дальнейшем будет много таких культурных мероприятий.

Под аккомпанемент Эмиля Афрасийяба директор Национального мугамного центра Сахиб Пашазаде и артист оркестра народных инструментов радио "Орфей", победитель III Всероссийского музыкального конкурса Теймур Кулиев исполнили "Подмосковные вечера".

Также на концерте в исполнении российских и азербайджанских артистов прозвучали арии из опер Римского-Корсакова, Глинки, Мусоргского, Амирова; музыка из балетов Арифа Меликова и Кара Караева, "Вальс № 2" из сюиты для джаз-оркестра №1 Шостаковича. В заключение в исполнении Эльчина Азизова и всех солистов прозвучала песня "Весенний край Азербайджан" Муслима Магомаева.