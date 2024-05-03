Азербайджан восстанавливает мечети Карабахского района

Вчера в ходе поездки в Шушу президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реставрации мечети Мамайы, а также ознакомились с реставрационными работами, проводимыми в мечетях Ашагы Говхар Ага и Чёль Гала.

Чёль Гала была одной из 17 мечетей, действовавших в Шуше в XIX веке. Этот исторический памятник был построен Кербалаи Сафиханом Карабаги без минарета и, как и большинство мечетей Шуши. Мечеть была разрушена и разграблена армянскими националистами после оккупации Шуши. Сегодня проект реставрации реализует Фонд Гейдара Алиева при поддержке PAŞA Holdinq реставрационные работы начались в 2023 году.

Помощник президента Анар Алакбаров:

Интерьер мечети Чёль Гала соответствует исламской архитектуре. Внутренняя часть мечети украшена четырьмя восьмиугольными каменными колоннами, которые делят общий молельный зал на три части. Внутри общего молельного зала напротив михраба мечети построен открытый молельный зал для женщин.

Рядом с мечетью Чёль Гала находится источник Чёль Гала, датируемый XIX веком. Стены источника, построенного в стиле близлежащих мечетей, были квадратными. Во время оккупации источник также был разрушен, уничтожены каменные надписи.

Реставрация исторических памятников Шуши начались сразу после окончания Второй Карабахской войны. Первым был реконструирован мавзолей Вагифа, ему возвращен первоначальный вид. После этого были отреставрированы мечеть Юхары Говхар Ага, затем мечеть Саатлы. Сегодня мы провели открытие мечети Мамайы после реставрации. Уже начались работы по реконструкции в мечети Чёль Гала. Восстановлены мечеть Мехмандарова и дом Мехмандарова.

- Ильхам Алиев.

Он также рассказал, что националисты разорили Шушу, пытались арменизировать ее:

Знакомясь сегодня с реконструкцией мечети Ашагы Говхар Ага, я на одной из внутренних колонн увидел крест. Может ли в мечети быть крест? Те, кто закрывает на это глаза, обвиняет нас в каких-то преступлениях или деяниях, разве не видят этого? Разве они не видели, что Агдамскую мечеть превратили в хлев. Они разрушили 16 из 17 мечетей в Шуше, а одну попытались представить как мечеть, принадлежащую другому народу.

Все наши города и села были разрушены вандалами. Никто не хочет видеть этого. Но каждый должен это увидеть и увидит. Потому что ни мы, ни мир не забудем армянский вандализм. Сколько бы ни пытались арменизировать Шушу, им это не удалось, потому что Шуша испокон веков была азербайджанским городом и сохранила свой азербайджанский облик даже в период оккупации. Если бы армяне считали ее родным себе городом, то тогда должны были отстраивать Шушу, а не разрушать ее. Но ничего не построено. Мы пришли сюда, чтобы жить здесь вечно, и отныне флаг Азербайджана будет вечно развеваться на этих землях.

- президент Алиев.