Вестник Кавказа

Ода дружбе России и Азербайджана прозвучала в Москве

В Москве в "Геликон-опере" состоялся концерт "Азербайджан и Россия: ода дружбе", организованный Фондом Гейдара Алиева при поддержке посольства Азербайджана в России. Праздничное мероприятие было посвящено 20-летию Фонда Гейдара Алиева.

 

Гостей вечера «Азербайджан и Россия: ода дружбе» ждала насыщенная концертная программа. На сцене «Геликон-оперы» выступили знаменитые мастера исполнительских искусств России и Азербайджана. Они представили всемирно известные музыкальные произведения русских и азербайджанских композиторов. На вечере присутствовали представители российской общественности, известные деятели культуры, видные представители азербайджанской диаспоры.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1205 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Концерт &quot;Азербайджан и Россия: ода дружбе&quot; прошел в Геликон-опере

Концерт "Азербайджан и Россия: ода дружбе" прошел в Геликон-опере

В &quot;Геликон-опере&quot; исполнили оду российско-азербайджанской дружбе

В "Геликон-опере" исполнили оду российско-азербайджанской дружбе

Азербайджан восстанавливает мечети Карабахского района

Азербайджан восстанавливает мечети Карабахского района

Как в Баку вели &quot;Диалог ради мира и глобальной безопасности&quot;

Как в Баку вели "Диалог ради мира и глобальной безопасности"

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы