Ода дружбе России и Азербайджана прозвучала в Москве

В Москве в "Геликон-опере" состоялся концерт "Азербайджан и Россия: ода дружбе", организованный Фондом Гейдара Алиева при поддержке посольства Азербайджана в России. Праздничное мероприятие было посвящено 20-летию Фонда Гейдара Алиева.

Гостей вечера «Азербайджан и Россия: ода дружбе» ждала насыщенная концертная программа. На сцене «Геликон-оперы» выступили знаменитые мастера исполнительских искусств России и Азербайджана. Они представили всемирно известные музыкальные произведения русских и азербайджанских композиторов. На вечере присутствовали представители российской общественности, известные деятели культуры, видные представители азербайджанской диаспоры.