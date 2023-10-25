Как экранизировали "Аршин мал алана"?

Премьера оперетты Узеира Гаджибекова "Аршин мал алан" состоялась в Баку 25 октября 1913 года. Она имела огромный успех, и через три года была сделана первая экранизация. Расскажем о том, как создавался этот фильм и как снимали следующие киноверсии "Аршин мал алана".

Как "Аршин мал алан" впервые оказался на экране?

Первая экранизация оперетты Узеира Гаджибекова "Аршин мал алан" была осуществлена в 1916 году, еще в эпоху немого кино. Предприниматели братья Пирон, создавшие на Кавказе собственную прокатную сеть, решили производить кинокартины на месте — так было зарегистрировано акционерное общество "Фильма". Для съемок пригласили режиссера Бориса Светлова: за год он сделал несколько фильмов, в том числе и "Аршин мал алана". В экранизации снимались артисты, которые участвовали в первых показах оперетты: Гусейнкули Сарабский, Ахмед Агдамский, Алекпер Гусейнзаде.

Премьера состоялась в 1917 году в бакинском кинотеатре "Форум", "озвучивали" киноленту певцы и музыкальный ансамбль, которые располагались за сценой и исполняли вокальные и инструментальные номера по ходу действия. По успешности в местном прокате картина превзошла привозные новинки.

Скандалы вокруг экранизаций

Следующую экранизацию сделали в 1917 году в Петербурге, однако прокатной судьбы она практически не имела: режиссер по фамилии Беляков снял фильм без разрешения автора оперетты. После первых сеансов композитор вместе со своим адвокатом добился запрета на дальнейшие показы.

Годом позже экранизировать "Аршин мал алана" решили в акционерном обществе "А. Ханжонков и К°", но сделанные в ходе съемок изменения не устроили Узеира Гаджибекова, и работа прекратилась. Неудачными оказались и попытки французской кинокомпании Pathé.

В 1937 году в США армянские кинематографисты сняли фильм по мотивам оперетты без указания настоящего автора. Обман раскрылся в конце 1943-го в Иране: там во время Тегеранской конференции выступали азербайджанские артисты. Они случайно попали на просмотр картины, а потом рассказали о плагиате Узеиру Гаджибекову. Обо всем проинформировали Сталина, однако предъявить претензии было невозможно: СССР тогда не входил в международную конвенцию по авторским правам. В том же 1943 году решено было создать свою киноверсию "Аршин мал алана".

Как "Аршин мал алан" стал всеобщим любимцем?

Новую экранизацию на Бакинской киностудии снимали на азербайджанском и русском языках. Режиссеры Рза Тахмасиб и Николай Лещенко тщательно отбирали артистов на главные роли среди многочисленных претендентов. Однажды они вместе с Узеиром Гаджибековым оказались на концерте Рашида Бейбутова, который обычно включал в свою программу отрывки из "Аршин мал алана".

После исполнения нескольких номеров я, нахлобучив на голову каракулевую папаху своего отца, также певца Меджида Бейбутова, спел куплеты Аскера. Концерт закончился, участники творческой группы, не скрывая радости, подошли ко мне со словами: "Наконец-то мы нашли... Перед нами подлинный купец Аскер!"

— Бейбутов.

На роль Гюльчохры выбрали молодую актрису Лейлу Бадирбейли, а два актера, которые снимались в фильме 1916 года, сыграли и в новой экранизации. Алекпер Гусейнзаде снова выступил в роли Султанбека, а Мирза Ага Алиев, который в первом "Аршин мал алане" снимался в роли Сулеймана, сыграл Мешади Ибада.

Местом съемок стал поселок Мардакян недалеко от Баку. По воспоминаниям Бейбутова, бакинцы приносили на съемочную площадку семейные реликвии: богатые наряды, украшения, мебель, посуду — весь реквизит получился подлинным и соответствовал бекским интерьерам.

Готовый фильм отправили на худсовет в Москву. Он состоялся 5 июля 1945 года, в обсуждении участвовали председатель Комитета по делам кинематографии при Совнаркоме СССР Иван Большаков, его заместители, а также известные режиссеры и актеры. "Аршин мал алана" раскритиковали практически все: картину сочли "чуждой советской действительности" и "не отвечающей чаяниям народа". А ее создателям ставили в вину то, что дореволюционная жизнь у них показана прекрасной. В защиту музыкальной комедии выступил только Сергей Эйзенштейн. Отзыв знаменитого режиссера был таким:

Этот фильм — прорыв, удачный эксперимент, народ его примет. Этот фильм — произведение искусства.

Осенью об "Аршин мал алане" вспомнил Сталин, посмотрел его три раза и заявил:

Очень хороший, нужный народу фильм, и герои замечательные.

Премьера картины состоялась 1 октября 1945 года, она сразу приобрела огромную популярность и стала одним из главных коммерческих хитов советского кино. Был у фильма и большой международный прокат: его перевели на 86 языков и показывали в 136 странах.

В 1946-м автор оперетты, режиссеры и исполнители главных ролей получили Государственную премию СССР, Тахмасиб в том же году стал заслуженным деятелем искусств Азербайджанской ССР, а Бейбутов — заслуженным артистом Азербайджанской ССР.

Двадцать лет спустя, в 1965 году, на "Азербайджанфильме" создали новую экранизацию. Известный режиссер Тофик Тагизаде снял цветной фильм на русском и азербайджанском языках, а главные роли исполнили Гасан Мамедов и Лейла Шихлинская. Премьерный показ состоялся 8 августа 1966 года, зрители хорошо приняли картину, но превзойти по популярности предыдущую версию она не смогла.

Как "Аршин мал алан" обрел новую жизнь?

В 2013 году, к столетию оперетты, при поддержке Фонда Гейдара Алиева фильм 1945 года отреставрировали и создали его цветную версию. Восстановление с помощью новейших технологий продолжалось несколько месяцев, этой работой занимались специалисты из разных стран. Обновленного "Аршин мал алана" представили 7 июля 2013 года в Каннах в рамках Дней азербайджанской культуры, а 10 декабря состоялся показ в Центре Гейдара Алиева в Баку. 7 февраля 2014 года фильм продемонстрировали в лондонском Королевском колледже, а 19 сентября 2015 года — в Лос-Анджелесе. Там показ прошел в знаменитом голливудском кинотеатре Ricardo Montalbаn.