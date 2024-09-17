В Москве отметили День национальной музыки Азербайджана

В Москве, в Библиотеке иностранной литературы, отпраздновали День национальной музыки Азербайджана, который отмечается там на государственном уровне с 1995 года.

Руководитель гуманитарных программ представительства Фонда Гейдара Алиева Тамилла Ахмедова:

18 сентября в Азербайджане объявлено Днем национальной музыки. И это не просто дата. 18 сентября на свет появились два выдающихся азербайджанских композитора-основателя азербайджанской классики - это Узеир Гаджибейли и Муслим Магомаев старший. Внимание к их творчеству изначально было особо. И ценится оно до сих пор. В этом году господин президент Ильхам Гейдарович Алиев открывал дом-музей Узеира Гаджибейли. Это большой праздник для всех музыкантов. Дело в том, что музыка - это тот язык, который понятен всем независимо от гражданства вероисповедания или языка.

Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев всегда говорил: "Если жизнь человека озарена музыкой, значит он всегда полон сил, одухотворен. И если она в его жизни есть, то он расцветает так, как сухая земля, политая благодатным дождем". Азербайджанская музыка вобрала в себя лучшие краски. Это национальный код. Фонд Гейдара Алиева уделяет огромное внимание не только развитию национальной музыки, поддерживает музыкантов, очень много издается книг, нот

- Тамилла Ахмедова.

Фонд Гейдара Алиева под руководством первого вице-президента Мехрибан ханум Алиевой поддерживает музыкантов и старшее поколение, которое нуждается в заботе, в опеке и также молодые таланты, которые отправляются за рубеж на учебу. Так что национальная музыка жива, будет жить и будет процветать

- руководитель гуманитарных программ представительства Фонда Гейдара Алиева.

Генеральный директор библиотеки иностранной литературы Павел Кузьмин:

Хочу поблагодарить Фонд Гейдара Алиева за многолетнее сотрудничество в разных спектрах. Это и музыка, и литература, и круглые столы, и изучение азербайджанского языка, и встречи с молодежью. Библиотека иностранной литературы давно перестала быть библиотекой в традиционном смысле этого слова. Это учреждение, которое занимается международной гуманитарной деятельностью. Все наши мероприятия дают возможность читателям, пользователям получить максимально достоверную, максимально полную информацию по культуре, литературе, традициям тех стран, с которыми мы работаем.

Азербайджан занимает одно из ведущих мест в нашей жизни. Мы должны быть искренними, мы должны быть добрыми. И только на этой основе мы можем выстроить долгосрочные, человеческие, нежные отношения и только в этих отношениях мы можем сохранить мир

- Павел Кузьмин.

Заместитель директора Детской музыкальной школы имени Кара Караева Татьяна Галчинова:

Мы поем на азербайджанском языке. У нас есть в репертуаре произведения и хоровые, так и песенные. Наши ребята с удовольствием всегда принимают участие во всех концертах, во всех мероприятиях.

Эта музыка узнаваема, эта музыка запоминается - если ее слышал раз, ее не забудешь никогда. Большая благодарность Фонду Гейдара Алиева за то, что есть возможность в нашей музыкальной школе сотрудничать. Нам очень нравится, мы с удовольствием детей обучаем и исполняем музыку

- Татьяна Галчинова.

Первая в Азербайджане и на всем Востоке опера Лейли и Меджнун Узеира Гаджибекова впервые была поставлена 12 января 1908 года. С этой даты берет свое начало история профессиональной национальной оперы и сейчас музыка стала основой культурного азербайджанцев, а талантливые музыканты с гордостью представляют свою страну по всему миру.