День национальной музыки Азербайджана: кого вспоминают 18 сентября?

18 сентября в Азербайджане отмечают День национальной музыки как напоминание о богатом музыкальном наследии страны, о композиторах, которые сохранили традиции азербайджанской национальной музыки. В этот день в стране проходят концерты, выставки, лекции, посвященные жизни и творчеству выдающихся азербайджанских композиторов.

Почему День музыки празднуют 18 сентября?

В этот день в 1885 году родился один из самых значимых композиторов Азербайджана Узеир Гаджибеков. Его считают основателем азербайджанской профессиональной музыки, человеком, который объединил традиции Востока и Запада и создал первые музыкальные произведения в жанре оперы, симфонии и других классических форм на азербайджанском языке. Праздник стал символом уважения ко всем азербайджанским композиторам, благодаря которым национальная музыка вышла на мировой уровень.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Узеир Гаджибеков (1885–1948)

Узеира Гаджибекова называют отцом азербайджанской композиторской школы. Он создал первую оперу на Востоке — "Лейли и Меджнун", которая была поставлена в 1908 году и открыла новый этап в истории азербайджанской музыки. В опере сочетаются элементы народного творчества, восточной мелодичности и западной классической формы.

Гаджибеков также создал множество других произведений, среди которых музыкальная комедия "Аршин мал алан" (1913), которая до сих пор остается одной из самых популярных постановок не только в Азербайджане, но и за его пределами. Композитор сочетал элементы мугама — традиционного азербайджанского музыкального жанра — с западными традициями. Гаджибеков был первым ректором Азербайджанской консерватории.

Афрасияб Бадалбейли (1907–1976)

Афрасияб Бадалбейли — композитор и дирижер, один из основоположников азербайджанского балета - родился в 1907 году. Его самым значимым произведением стал первый азербайджанский балет "Девичья башня", который был поставлен в 1940 году. Балет объединил народные танцевальные традиции и классические формы постановки.

Бадалбейли автор нескольких опер и симфоний. Он также был талантливым переводчиком. Многие зарубежные музыкальные труды были переведены на азербайджанский язык благодаря ему.

Асеф Зейналлы (1909–1932)

Асеф Зейналлы прожил короткую жизнь, но оставил значительный след в истории азербайджанской музыки, создав несколько произведений, которые стали классикой. Зейналлы называют основоположником романса в азербайджанской музыке, а его "Детскую сюиту" считают началом азербайджанской детской музыки.

Его работы заложили основы азербайджанской симфонической музыки. Зейналлы развивал национальные музыкальные традиции, положил на ноты множество фольклорных песен. Одним из учеников Зейналлы был знаменитый Кара Караев.

Агабаджи Рзаева (1912–1975)

Одна из первых женщин-композиторов в Азербайджане Агабаджи Рзаева родилась в 1912 году в семье музыкантов и с раннего возраста проявила интерес к музыке. Профессионально обучаться музыке она стала благодаря Узеиру Гаджибекову, который посоветовал ее семье отдать дочерей учиться.

Произведения Рзаевой, наполненные глубоким уважением к национальным традициям, отличались яркостью и мелодичностью. В 1965 году вместе с композитором Гулиевым она поставила музыкальную комедию "Не спорь", написала множество детских произведений, среди которых "Кукла" и "Ласточка".

Кара Караев (1918–1982)

Кара Караев — одно из самых известных имен не только в азербайджанской, но и мировой музыке. Он внес огромный вклад в развитие симфонической музыки в Азербайджане. Творчество Караева отличается особым стилем, в котором сочетаются элементы народной музыки и современная композиционная техника.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Одним из самых известных его произведений стал балет "Семь красавиц", основанный на одноименном поэтическом произведении Низами Гянджеви. Балет был написан в 1952 году и обрел международное признание. Кара Караев писал камерную музыку, симфонии, сонаты и хоровые произведения, например, "Осень" на стихи Низами Гянджеви.