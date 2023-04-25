Русская и азербайджанская музыка и поэзия в Пушкинском музее

Российско-Азербайджанский вечер поэзии и музыки прошел в Государственном музее А.С.Пушкина. Стихи классиков русской и азербайджанской литературы читали под музыку студенты московских вузов.

Вечер был организован Азербайджанским молодежным объединением России (АМОР), председатель которого Джейхун Гусейнов заявил "Вестнику Кавказа":

Главные цели АМОР - интеграция азербайджанской молодежи в российское общество, а также донесение до российской общественности культурных, нематериальных ценностей, исторического наследия Азербайджана. Эти цели всегда были основными для нашего объединения с момента его создания по инициативе почетного председателя Лейлы ханум Алиевой.

Гусейнов считает культуру "одним из основных элементов цивилизации, исторического наследия любого народа", способной "донести до других народов исторические события, какие-то аутентичные моменты, связанные с самим народом".

У каждого народа своя культура. Для нас как для объединения самое главное - создавать новые мосты дружбы, укреплять старые мосты. Многие считают, что основными столпами культуры любого народа являются музыка и литература. Сегодняшнее наше мероприятие культурно-поэтического плана. Мы даем возможность молодежи более широко познакомиться с культурой обоих народов, тем самым созидать и создавать новый мост дружбы между двумя братскими народами

- говорит Джейхун Гусейнов.

Отвечая на вопрос о выборе локации для вечера, он заметил:

Несколько лет назад Владимир Путин вручил почетному председателю нашего объединения Лейле ханум Алиевой Медаль Пушкина. Эта площадка объединяет нашу молодежь. Стихи Пушкина, который так высоко почитаем за пределами Российской Федерации, в том числе в Азербайджане, всегда были частью школьной программы. Русский язык, русскую литературу изучают более чем в трехстах школах Азербайджана. Я сам - выпускник русской школы, русского сектора в университете. У нас и Пушкина, и Лермонтова, и Достоевского изучают наравне с Низами, Физули, Насими. Сегодня одно из таких мероприятий, когда мы объединяем гениев двух народов.

Сотрудник АМОР Оксана Мехтиева:

Такие вечера очень востребованы среди нашей молодежи, которая очень любит стихи и музыку. Сейчас здесь звучат стихи Пушкина, Есенина, Лермонтова, Роберта Рождественского, а также Насими, Лейлы Алиевой, Расула Рзы, Ахмеда Джавада и многих других. Ребята играют произведения Рахманинова, Фикрета Амирова, Евгения Доги…Здесь собрались студенты ведущих вузов Москвы, в том числе из Московского государственного лингвистического университета, которые изучают азербайджанский язык.

Студент Московской консерватории, стипендиат Фонда Спивакова и правительства Москвы, виолончелист Ибрагим Нагиев:

На этом важном мероприятии я играю вокализ Рахманинова соло, без сопровождения фортепиано, а также произведение французского композитора Габриэля Форе Apres un reve (”Пробуждение”). Я считаю эти произведения очень поэтическими. Для меня как для азербайджанца, который родился в Москве, это очень важно. Каждое такое мероприятие дает надежду на то, что наша культура будет пропагандироваться в России, люди будут знать, что наша молодежь творческая, талантливая и способная на большие достижения.

Студент юрфака Московского государственного университета им. Ломоносова Руслан Мамедов:

На сегодняшнем вечере я читаю два стихотворения Насими и Лермонтова. Для меня это первый поэтический вечер, посвященный Азербайджану и России в контексте всего региона. Здесь я получаю величайшее культурное удовольствие.