Концерт "Азербайджан и Россия: ода дружбе" прошел в Геликон-опере

В зале "Стравинский" Геликон-оперы прошел концерт "Азербайджан и Россия: ода дружбе". Были представлены оперные, балетные и музыкальные номера. Организаторы – Фонд Гейдара Алиева и посольство Азербайджана в России.

В Москве в Геликон-опере состоялся концерт под названием "Азербайджан и Россия: ода дружбе".

Организаторами мероприятия выступили Фонд Гейдара Алиева, который в 2024 году отмечает свое 20-летие, и посольство Азербайджана в России.

На сцену Геликон-оперы вышли знаменитые певцы, музыканты и артисты балета.

Российские и азербайджанские артисты исполнили отрывки из классических произведений Фикрета Амирова, Николая Римского-Корсакова, Сергея Рахманинова, Михаила Глинки, Кара Караева, Дмитрия Шостаковича, Модеста Мусоргского, Петра Чайковского, Арифа Меликова, Фархада Бадалбейли, Муслима Магомаева, Асафа Зейналлы.

Представляем фото самых ярких моментов праздника.