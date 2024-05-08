Вестник Кавказа

Концерт "Азербайджан и Россия: ода дружбе" прошел в Геликон-опере

"Вестник Кавказа"
В зале "Стравинский" Геликон-оперы прошел концерт "Азербайджан и Россия: ода дружбе". Были представлены оперные, балетные и музыкальные номера. Организаторы – Фонд Гейдара Алиева и посольство Азербайджана в России.

В Москве в Геликон-опере состоялся концерт под названием "Азербайджан и Россия: ода дружбе".

Организаторами мероприятия выступили Фонд Гейдара Алиева, который в 2024 году отмечает свое 20-летие, и посольство Азербайджана в России.

На сцену Геликон-оперы вышли знаменитые певцы, музыканты и артисты балета.

Российские и азербайджанские артисты исполнили отрывки из классических произведений Фикрета Амирова, Николая Римского-Корсакова, Сергея Рахманинова, Михаила Глинки, Кара Караева, Дмитрия Шостаковича, Модеста Мусоргского, Петра Чайковского, Арифа Меликова, Фархада Бадалбейли, Муслима Магомаева, Асафа Зейналлы.

Представляем фото самых ярких моментов праздника.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
Сцена из балета Кара Караева “7 красавиц“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Сцена из балета Кара Караева “7 красавиц“
Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы
Дирижер, Народный артист АР Ялчин Адигезалов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Дирижер Народный артист АР Ялчин Адигезалов
Зрители в Геликон-опера
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Заслуженная артистка АР, приглашенная солистка Геликон-опера Эльнара Мамедова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Заслуженная артистка АР, приглашенная солистка Геликон-опера Эльнара Мамедова
Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
Солист Азербайджанского Государственного театра Оперы и Балета, Народный артист АР Аваз Абдулла
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Солист Азербайджанского Государственного театра Оперы и Балета, Народный артист АР Аваз Абдулла
Концерт “Азербайджан и Россия: ода дружбе“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“.
Сцена из балета Кара Караева “7 красавиц“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Сцена из балета Кара Караева “7 красавиц“
Сахиб Пашазаде и Теймур Кулиев
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Заслуженный артист АР, директор Национального Мугамного Центра Сахиб Пашазаде и победитель III Всероссийского музыкального конкурса Теймур Кулиев
Дирижер Муртаза Мамедов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Дирижер Муртаза Мамедов
Дирижер Народный артист АР Ялчин Адигезалов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Дирижер Народный артист АР Ялчин Адигезалов
Заслуженный артист АР Рамиль Гасымов, аккомпанемент - Заслуженный артист АР Эмиль Афрасийяб
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сцена из балета Кара Караева “7 красавиц“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Сцена из балета Кара Караева “7 красавиц“
Заслуженная артистка АР, приглашенная солистка Геликон-опера Эльнара Мамедова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Заслуженная артистка АР, приглашенная солистка Геликон-опера Эльнара Мамедова
Заслуженный артист АР, директор Национального Мугамного Центра Сахиб Пашазаде
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Заслуженный артист АР, директор Национального Мугамного Центра Сахиб Пашазаде
Сцена из балета Кара Караева “7 красавиц“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Сцена из балета Кара Караева “7 красавиц“
Ларуреаты республиканских и международных конкурсов Вагиф Гурбанов и Медина Шахгельдиева
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Ларуреаты республиканских и международных конкурсов Вагиф Гурбанов и Медина Шахгельдиева
Концерт “Азербайджан и Россия: ода дружбе“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“.
Победитель III Всероссийского музыкального конкурса Теймур Кулиев
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Победитель III Всероссийского музыкального конкурса Теймур Кулиев
Заслуженный артист АР Ильхам Назаров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Заслуженный артист АР Ильхам Назаров
Солист Большого театра, народный артист АР Эльчин Азизов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Солист Большого театра, народный артист АР Эльчин Азизов
Концерт “Азербайджан и Россия: ода дружбе“
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Соло на трубе лауреата международных конкурсов Энвера Керимова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Соло на трубе лауреата международных конкурсов Энвера Керимова
Зрители в Геликон-опера
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Концерт “Азербайджан и Россия: ода дружбе“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“.
1220 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В &quot;Геликон-опере&quot; исполнили оду российско-азербайджанской дружбе

В "Геликон-опере" исполнили оду российско-азербайджанской дружбе

Азербайджан восстанавливает мечети Карабахского района

Азербайджан восстанавливает мечети Карабахского района

Как в Баку вели &quot;Диалог ради мира и глобальной безопасности&quot;

Как в Баку вели "Диалог ради мира и глобальной безопасности"

Павел Кузьмин: С Национальной библиотекой Азербайджана у нас есть одно общее – душа

Павел Кузьмин: С Национальной библиотекой Азербайджана у нас есть одно общее – душа

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы