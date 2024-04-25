Как в Баку вели "Диалог ради мира и глобальной безопасности"

Мария Сидельникова

Сегодня в Баку завершился трехдневный VI Всемирный форум по межкультурному диалогу "Диалог ради мира и глобальной безопасности", в котором приняли участие около 700 делегатов из 110 стран. Мероприятие стало своего рода дискуссионной платформой для укрепления взаимопонимания между народами.

Форум стартовал 1 мая в бакинском Конгресс-центре с выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева, рассказавшего о политике мультикультурализма, которое высоко оценили все участники форума, после чего продолжили работу на сессиях по интересам.

Мягкая сила

Так, на сессии "Применение "мягкой силы" в развитии многостороннего сотрудничества: укрепление солидарности и сопротивление расколу" заместитель гендиректора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос заметила:

Раскол может наблюдаться в каждом обществе. Мы должны понять проблемы, с которыми сталкиваются люди, и попытаться их решить.

Помощник генсека ООН по делам органов обеспечения законности и безопасности в Департаменте миротворческих операций Александр Зуев заявил:

ООН превратила свою миротворческую миссию в политический фактор. В условиях роста числа конфликтов мы должны сделать все возможное для сохранения доверия к ООН.

Права женщин

На сессии "Поощрение прав женщин в межкультурном диалоге: на пути к глобальному развитию" глава Комиссии по равным возможностям женщин и мужчин турецкого парламента, ведущий специалист ЮНЕСКО Чигдем Эрдоган заявила о важности увеличения числа женщин-депутатов на парламентских выборах и призвала весь мир уделить внимание человеческой трагедии в секторе Газа.

Культурно-гуманитарное измерение форума

На полях форума министры культуры стран-участниц обсуждали тему "Гармония разнообразия: продвижение межкультурного диалога во имя глобального культурного возрождения". Позже в кулуарах министр культуры РФ Ольга Любимова заявила журналистам, что в российском Министерстве культуры нет такого направления, по которому не было бы совместных проектов с коллегами из Министерства культуры Азербайджана.

Любимова также встретилась с исполнительным директором Фонда Гейдара Алиева Анаром Алакбаровым, который напомнил, что более чем в 300 средних школах Азербайджана обучение ведется на русском языке, в Баку работает Славянский университет, Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна, филиалы МГУ им. Ломоносова и Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова. За два десятка лет деятельности Фонда Гейдара Алиева, возглавляемого первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, в России было реализовано множество проектов в гуманитарной сфере.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и спецпредставитель российского президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой обсудили перспективы развития культурных связей и отметили важность участия России в предстоящей в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Корме того, на полях форума были подписаны соглашения между Санкт-Петербургской академией художеств им. Репина и Азербайджанским музеем искусств; а также между Музеем музыки и Азербайджанским музеем музыкальной культуры.

Социально-политическое измерение форума

На следующий день форум продолжил работу в рамках сессий

"Защита многообразия: вызовы в мультикультурном мире и поощрение глобального сотрудничества"

"Объединяя горизонты: современные тенденции и глобальное влияние Шелкового пути".

"Социальные сети: мост или барьер между людьми и культурами?"

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

А на встрече Михаила Швыдкого и Джейхуна Байрамова министр иностранных дел Азербайджана рассказал российскому спецпредставителю о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. По мнению Байрамова, договоренность, достигнутая комиссиями по делимитации границ, можно считать прогрессом в мирном процессе, и Баку готов добиться реальных результатов по всем аспектам процесса нормализации отношений с Ереваном.

На третий день форум переехал из Баку в Агдам, где речь шла о проблемах сохранения и реконструкции культурного наследия, пострадавшего в ходе военных конфликтов и о разминировании.

Фотожурналист Реза Дегати напомнил, что разрушения в "Хиросиме Южного Кавказа" стали следствием не бомбардировок, а многолетнего вандализма оккупантов, вывозивших агдамские окна, двери и стены на продажу в Иране.

Эксперт по мировому наследию Рэймонд Бондин отдал должное усилиям Азербайджана по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура, включая реконструкцию культурных памятников и очистку земли от мин.

А директор Islamic World Heritage Center Уэббер Ндоро признал, что тотальное минирование Карабаха и Восточного Зангезура оккупационными войсками Армении в годы Карабахской войны стало одной из тяжелейших проблем для проектов возрождения освобожденных районов.

Изюминкой VI Всемирного форума по межкультурному диалогу стал концерт "Вечный огонь" с захватывающими вальсом и адажио из балета «Семь красавиц» Кара Караева, фрагментом из симфонического мугама Фикрета Амирова «Гюлюстан Баяты-Шираз», дуэтом Шахрияра и Шехеризады из балета «1001 ночь», танцем девушек из оперы Узеира Гаджибейли «Кероглу», а также арией из оперы Пуччини в исполнении Юсифа Эйвазова.