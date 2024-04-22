Ольга Любимова: У Минкульта нет такого направления, по которому не было бы совместных проектов с коллегами из Азербайджана

Сегодня в Баку, на министерской сессии VI Всемирного форума "Гармония в разнообразии: содействие межкультурному диалогу для глобального культурного возрождения", министр культуры РФ Ольга Любимова говорила о сохранении традиций народов России, а в кулуарах рассказала представителями СМИ о взаимодействии России и Азербайджана сфере культуры.

Любимова заявила, что сохранение наследия народов РФ – приоритетное направление государственной культурной политики. В 2022 году был принят закон "О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации". Минкульт ежегодно проводит фестивали в регионах, которые знакомят с уникальными традициями народов.

Для нас важен открытый, равноправный диалог культур и на международной арене. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с коллегами в этом направлении. И продолжим взаимодействие на нашем юбилейном форуме в Петербурге этой осенью

- Ольга Любимова.

В кулуарах форма министр культуры ответила на вопросы журналистов, заметив:

Ни пандемия, ни какие-либо другие сложности ни на минуту не прекращали горизонтальных и вертикальных связей между Россией и Азербайджаном. Российские театры, оркестры, другие коллективы всегда с удовольствием гастролируют в Баку. Здесь замечательный благодарный зритель, который прекрасно к нам относится и прекрасно принимает. Сейчас мы говорим о продолжении этого диалога.

По словам Любимовой, в Министерстве культуры нет такого направления, по которому не было бы совместных проектов с коллегами из Министерства культуры Азербайджана:

В творческих вузах России учится больше 30 ребят из Азербайджана: В Академии Русского балета имени Вагановой, в Санкт-Петербургской академией художеств имени Репина, в консерваториях, причем не только в Москве или Петербурге, а в Казани, Нижнем Новгороде и Ростове. Этим традициям уже очень много лет, и большая радость для всех нас, что они не прерываются. Ребята, которые учатся вместе с нашими студентами, потом будут поддерживать постоянные контакты, реализовывать совместные проекты.

Сейчас Россия и Азербайджан обсуждают будущие межмузейные проекты.

Наш межмузейный диалог существовал всегда, и сейчас самое время вернуться к обсуждению самого разного рода мероприятий. Между Музеем музыки и Азербайджанским музеем музыкальной культуры завтра будет подписан меморандум о сотрудничестве. Форум и существует для того, чтобы на его полях рождались долгие совместные программы.

- Любимова.

В феврале были подписаны документы о сотрудничестве между Азербайджанским государственным академическим национальным драматическим театром и петербургским Александринским театром.

Совсем скоро в Баку пройдут гастроли Александринского театра, в рамках дней духовной культуры в Азербайджан приедет хор Пятницкого. Мы обсуждаем разнообразные мастер-классы. Ну и, конечно, кино – это одно из направлений, которое любят все. В рамках программы Роскино Russian Film Festival в Баку часто приезжают наши кинопродюсеры. Наше кино и наших артистов знают и любят в Азербайджане, а мы всегда с радостью ждем наших коллег и на таких крупных и известных институциях, как Международный Московский кинофестиваль, и на Днях кино, которые часто проходят в Москве и Санкт-Петербурге.

- министр культуры.

Впереди у нас крупные международные программы, такие как Интервидение, которое в этом году продет в Москве, и мы приглашаем молодых исполнителей из Азербайджана со их яркими интересными и современными композициями. Конечно, мы говорили и о продолжении встреч в рамках X юбилейного Санкт-Петербургского культурного форума. А в Москве в конце мая стартует важное для сотрудников музеев мероприятие, которое называется Интермузей. Оно пройдет в новом современном здании Третьяковской галереи, которое откроется вместе с Интермузеем. Конечно, мы ждем делегации наших коллег из Азербайджана, который славится яркими, интересными и разнообразными музеями.

- Ольга Любимова.

Завтра на полях VI Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку будут подписаны соглашения между Санкт-Петербургской академией художеств им. Репина и Азербайджанским музеем искусств; а также между Музеем музыки и Азербайджанским музеем музыкальной культуры.

Мне кажется, здесь еще важна особенность и специфика подобного рода форумов – это общение с огромным количеством наших коллег, министрами культуры и делегациями, руководителями крупнейших учреждений культуры, образовательных учреждений, которые встречаются вместе с нами, которые встречаются без нас, и в дальнейшем появляются не только общие российско-азербайджанские, но и российско-белорусские, и российско-казахстанские контакты. Мы успели обсудить с коллегами из самых разных стран, которые собрались здесь сегодня, планы не только на 2024-2025 год, но и перспективы на будущее.

- министр культуры России.