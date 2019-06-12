Бакинец Григорий Гурвич: режиссер, драматург, ведущий

Александр Клемент

Григорий Гурвич окончил филологический факультет Бакинского государственного университета. Участвовал в бакинской команде КВН. В 1981 году поступил на режиссерский факультет ГИТИС, учился у Марии Кнебель. Как сложилась жизнь известного бакинца, какие спектакли он поставил, расскажем в этом материале.

Григорий Ефимович Гурвич родился 24 октября 1957 года в известной бакинской семье. Его отец Ефим Григорьевич долгое время был директором Азеринформа, человеком очень влиятельным. Он нем говорили: от Багирова до Багирова, имея в виду первых секретарей ЦК Компартии Азербайджана, первого в 1940-х, а второго в 1980-х годах.

Дядя Гурвича Абрам Григорьевич, отец другого театрального деятеля, Марка Абрамовича, заместителя директора театра Сатиры, директора театра Ермоловой, был помощником министра внутренних дел Азербайджана.

Спектакли Гурвича

Дипломный спектакль " Дневник обыкновенной девушки " (1986, собственная инсценировка по дневнику Нины Костериной, комсомолки 1930-х годов) Гурвич поставил в Театре имени Вл. Маяковского. Спектакль вскоре был закрыт, и диплом об окончании ГИТИСа Гурвич получил через несколько лет.

" (1986, собственная инсценировка по дневнику Нины Костериной, комсомолки 1930-х годов) Гурвич поставил в Театре имени Вл. Маяковского. Спектакль вскоре был закрыт, и диплом об окончании ГИТИСа Гурвич получил через несколько лет. Еще в институте был автором и режиссером популярных студенческих капустников. По совету Григория Горина и Марка Захарова в 1988 году основал театр-кабаре «Летучая мышь» в помещении Учебного театра ГИТИСа (Б. Гнездниковский пер. 10, т.н. «Дом Нирнзее»), где в начале XX века под руководством Никиты Балиева в театре-кабаре «Летучая мышь» игрались капустники Московского Художественного театра. Гурвич выступил автором текста и режиссером спектакля " Чтенiе новой пьесы " — истории отъезда труппы Балиева за рубеж. Представления дореволюционного театра были цеховыми, рассчитанными на людей, посвященных в театральную кухню. Гурвич же, создавая свой авторский театр (автор, ведущий и режиссер в одном лице), рассчитывал на массового зрителя.

" — истории отъезда труппы Балиева за рубеж. Представления дореволюционного театра были цеховыми, рассчитанными на людей, посвященных в театральную кухню. Гурвич же, создавая свой авторский театр (автор, ведущий и режиссер в одном лице), рассчитывал на массового зрителя. В остроумном музыкальном спектакле " Я стэпую по Москве " (1992) рассказывая историю своей жизни Гурвич нашел точную интонацию, сумел создать атмосферу, объединяющую весь зал. В музыкальном театре Гурвича актеры умели все: пели, танцевали, занимались клоунадой и акробатикой.

" (1992) рассказывая историю своей жизни Гурвич нашел точную интонацию, сумел создать атмосферу, объединяющую весь зал. В музыкальном театре Гурвича актеры умели все: пели, танцевали, занимались клоунадой и акробатикой. Праздничным зрелищем стал спектакль "1 00 лет кабаре " (1993) об искрометном, без тени пошлости и безвкусия искусстве кабаре.

" (1993) об искрометном, без тени пошлости и безвкусия искусстве кабаре. В 1996 году вышел спектакль " Это шоу-бизнес " по мотивам известных бродвейских мюзиклов XX века. В традициях жанра спектакли театра всегда были дорого и стильно оформлены, актеры натренированы, их костюмы изысканы. Обаятельный автор-ведущий блистал остроумием, легко импровизировал, несмотря на грузность, прекрасно двигался со своими артистами, пел и танцевал.

" по мотивам известных бродвейских мюзиклов XX века. В традициях жанра спектакли театра всегда были дорого и стильно оформлены, актеры натренированы, их костюмы изысканы. Обаятельный автор-ведущий блистал остроумием, легко импровизировал, несмотря на грузность, прекрасно двигался со своими артистами, пел и танцевал. В 1997 году состоялась премьера спектакля " Вам позволено переиграть " по пьесе Макса Фриша "Биография", в котором принимала участие группа «Несчастный случай». Сам режиссер считал этот спектакль главным в своей жизни.

" по пьесе Макса Фриша "Биография", в котором принимала участие группа «Несчастный случай». Сам режиссер считал этот спектакль главным в своей жизни. Последний его спектакль « Великая иллюзия » (1998) — попурри из бродвейских мюзиклов.

» (1998) — попурри из бродвейских мюзиклов. Работа над спектаклем "Любимец мужчин" по роману Себастьяна Жапризо не была завершена.

За участие в телевизионной передаче "Старая квартира", в которой Гурвич был постоянным ведущим (совместно с драматургом Славкиным), посмертно удостоен Государственной премии РФ.

Он был одним из тех малочисленных художников, которые владели редким секретом - способностью в одну телегу впрячь коня массовой культуры и трепетную лань высокого искусства. Из породы Чарли Чаплина, Федерико Феллини, Марка Захарова, Боба Фосса. С Чаплиным они были одной национальности, Феллини он считал величайшим режиссером, Захаров лично благословил его на дело жизни, а с Фоссом они оба умерли в расцвете, предсказав смерть на больничной койке в своем последнем произведении

- Михаил Холодковский.

Старшекурсники, а тем более аспиранты не часто обращают внимание на тех, кто младше их по возрасту и годам обучения, но все, что делал Гриша, и то, как он существовал в театральной среде, было настолько неординарно и ярко, что привлекало к нему внимание. Он нес в себе знойную яркость Баку, удивительного города, который вобрал в себя множество культур — и азербайджанскую, и армянскую, и еврейскую, и русскую, и немецкую. Это все переплавлялось в какое-то неистовое остроумие совершенно особого толка.

- Михаил Швыдкой.

Григорий Гурвич умер в ночь с 4 на 5 ноября 1999 года от сердечного приступа в клинике Тель-Авива, где его готовили к операции по пересадке костного мозга. Похоронен 7 ноября на кладбище "Яр-кон", недалеко от Тель-Авива.