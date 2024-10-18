Россия и Грузия: отношения при Эдуарде Шеварднадзе

Шеварднадзе вошел в историю как глава внешнеполитического ведомства СССР и сподвижник Горбачева, при котором состоялись объединение Германии и вывод войск из Афганистана. Однако в эпоху Шеварднадзе началась и постсоветская история российско-грузинских отношений. Расскажем, кто такой Эдуард Шеварднадзе, прозванный «белым лисом».

Кто такой Эдуард Шеварднадзе?

Будущий президент Грузии родился в 1928 году, уверенно поднимался по карьерной лестнице в родной Грузии – сначала по комсомольской, потом по партийной линии. В начале 1970-х стал первым секретарем тбилисского горкома Компартии ГрССР, объявил, что "солнце для Грузии восходит с севера", имея в виду Москву, боролся с коррупцией и теневиками, а народную любовь обрел, когда «поймал хайп» на истории о включении грузинского языка как государственного в конституцию, убедив Брежнева в необходимости такого шага. После этого тысячи грузин, собиравшихся протестовать у Дома правительства, разошлись по домам. Второй раз Шеварднадзе снискал одобрение своих действий среди грузин, когда после событий 9 апреля 1989 года, выступил с осуждением действий советских военных, разогнавших митинг у Дома правительства в Тбилиси.

Как Шеварднадзе вернулся в Грузию?

Развал СССР он воспринял как должное, по крайней мере утверждал, что предвидел это еще за 4 года до Беловежской пущи. После этого Шеварднадзе вернулся на историческую родину, чтобы возглавить Госсовет Грузии вместо свергнутого Звиада Гамсахурдии, а после стать ее президентом. Почти в то же время другой советский государственный деятель, вернувшийся на родину, Гейдар Алиев, стал президентом Азербайджана. Однако если Алиеву удалось сплотить нацию и добиться подписания экономически выгодных энергетических контрактов, то у Шеварднадзе этого не получилось. В 1993 году в Грузии узаконили российские военные базы, страна вошла в СНГ, но это не помогло Шеварднадзе урегулировать грузино-абхазский и грузино-осетинский конфликты.

Как русские помогали Шеварднадзе?

После возвращения в Тбилиси Шеварднадзе продолжал контакты с высшим руководством России.

В сентябре 1993 года он отправился в Абхазию, решив на месте ознакомиться с ситуацией, но в результате активных действий абхазских вооруженных сил оказался блокирован на сухумском аэродроме. Положение его было критическим - охрана из последних сил отбивала наступление абхазских вооруженных формирований.

За развитием ситуации следили в Москве, и верховный главнокомандующий Ельцин, и министр обороны Павел Грачев, который поставил перед командованием Черноморского флота задачу обеспечить вывоз Шеварднадзе из Абхазии. Из Севастополя в срочном порядке вышел высокоскоростной десантный корабль "Зубр" на воздушной подушке, на борту которого находилась рота морской пехоты. Моряки отвлекли силы и средства абхазских ПВО, в результате чего Шеварднадзе удалось эвакуировать.

Через месяц после этих событий обострилась ситуация в Западной Грузии: вооруженные формирования парализовали жизнь не только этого региона , но и всей республики, ведь через потийский порт шло топливо, продовольствие и другие ресурсы. По просьбе Шеварднадзе и по согласованию с МИД РФ и руководством Вооруженных сил в Грузию отправился отряд боевых кораблей Черноморского флота с боевой десантной группой на борту для поддержки авиации. 4 ноября 1993 года десант высадился в Поти и за несколько дней выдавил оттуда боевиков. Уже на следующий день в городе была создана комендатура, которая занялась пропускным режимом, патрулированием улиц, введен комендантский час, в порт прибыли российские корабли с продовольствием, русские обеспечили работу государственных органов, силовых структур по всей прибрежной зоне. Речь шла о восстановлении военно-морской базы Черноморского флота в Поти. Но этого не произошло, а вскоре и другие российские военные базы были выведены из Грузии.

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Закат эпохи Шеварднадзе

В ноябре 1995 года Шеварднадзе победил на президентских выборах и более активно, по его собственному выражению, начал «стучаться в двери НАТО», требовал от Ельцина скорейшего решения вопроса мятежных автономий, принимал на своей территории под видом чеченских беженцев боевиков. В 2000 году снова был избран президентом, обещал в 2005 году отправиться на пенсию, но ушел раньше – на пятки «белому лису» наступали взращенные им самим молодые реформаторы, вынудившие его уйти в отставку в результате «розовой революции».