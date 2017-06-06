Россия и Грузия: отношения при Гамсахурдии

Говорить о российско-грузинских отношениях в период правления Звиада Гамсахурдии можно лишь весьма условно: он пришел к власти в Грузинской ССР еще во времена единого государства, а период руководства независимой Грузией свелся к жесткой борьбе за независимость. Расскажем, кто такой Звиад Гамсахурдия и почему в Грузии у него до сих пор есть сторонники.

Кто такой Звиад Гамсахурдия?

Звиад Гамсахурдия родился в 1939 году в Тбилиси в семье «грузинского Горького», писателя Константина Гамсахурдии. В 1956 году вместе со своим бывшим одноклассником и пожизненным сподвижником Мерабом Коставой и другими участниками созданной ими подпольной организации «Горгаслиани», уже тогда боровшейся за независимость Грузии от Москвы, Звиад напечатал листовки, в которых напомнил, как в 1924 году Красная армия подавила в Грузии восстание, и призвал к новым акциям неповиновения. После массовых митингов и демонстраций в Тбилиси, начавшихся из-за выступления Хрущева, разоблачившего Сталина на XX съезде КПСС, Гамсахурдия со товарищи оказался «под колпаком» КГБ. Тогда его не посадили, освободив в зале суда, но через два года все-таки арестовали за распространение антикоммунистической литературы и на полгода «закрыли» в психбольнице.

В 1977 году Гамсахурдию снова арестовали, он покаялся и был помилован, отбыв три года ссылки в Дагестане.

Все эти годы он, будучи филологом, переводил на грузинский язык Оскара Уайльда, Шекспира, американских поэтов, увлекался теологией, антропологией, поддерживал связи с российскими правозащитниками и диссидентами. Столь активная деятельность сразу на нескольких направлениях породила слухи, что Гамсахурдия сотрудничал с КГБ, а потому ему многое сходило с рук.

© Фото: commons wikimedia/George barateli by George Barateli in 1989

Гамсхаурдия в период развала СССР

В конце 1980-х в СССР стали крепнуть националистические движения, активно поддерживаемые интеллигенцией союзных республик. Так произошло и в Грузии, где для этого была создана благодатная почва.

Весной 1989 года в Абхазской автономии решили добиться придания ей статуса союзной республики. Это возмутило грузин, и в начале апреля Гамсахурдия выступил одним из организаторов митинга у Дома правительства ГрССР, антиабхазская направленность которого быстро переросла в антисоветскую и антикоммунистическую. 9 апреля митинг разогнали советские войска, а на Гамсахурдию снова завели уголовное дело, которое также скоро было прекращено.

Вслед за Абхазией в конце 1989 года больше независимости от Грузии захотели в Южной Осетии, после чего Гамсахурдия организовал так называемый мирный 50-тысячный поход на Цхинвали. Так начинались ставшие многолетними кровопролитные грузино-абхазский и грузино-осетинский конфликты.

Осенью 1990 года националистический блок Гамсахурдия победил на выборах в Верховный Совет ГрССР, а сам Звиад стал его председателем, уже через полгода издав указ «Об урегулировании переселенческих процессов в Грузинской Республике», по сути подразумевавший изгнание из Грузии негрузин.

Интересно, что 19 августа 1991 года Гамсахурдия не то чтобы поддержал путч ГКЧП, организованный для срыва подписания нового союзного договора, но по крайней мере выполнил его требование о роспуске военизированных формирований, а также вроде бы пообещал лояльность Москве и даже отказ от идеи независимости. Но путч провалился.

© Фото: commons wikimedia/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Звиад Гамсахурдия - президент независимой Грузии

31 марта 1991 года почти 99% граждан Грузии в ходе референдума высказались за независимость от СССР, а через две недели на чрезвычайном заседании Верховного Совета Гамсахурдию избрали президентом, его полномочия были подтверждены в мае - уже на всеобщих выборах. В ноябре 1991 года Гамсахурдия объявил о национализации имущества советских Вооруженных сил на территории Грузии. Он принял еще немало спорных решений и не захотел ни о чем договариваться с Москвой. В итоге части Национальной гвардии Тенгиза Китовани подняли против Гамсахурдии мятеж. Началась так называемая тбилисская война с применением в центре города танков и артиллерии. Гамсахурдия бежал из страны. Через два месяца Грузию возглавил Эдуард Шеварднадзе.

© Фото: commons wikimedia/AlexandreAssatiani/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Жизнь после президентства

Сначала Гамсахурдия попросил политического убежища в Азербайджане, но получил отказ. Зато экс-президента Грузии принял Ереван, хотя на родине ему инкриминировали разжигание межнациональной розни. После этого Гамсахурдию приютил «президент» самопровозглашенной Чеченской Республики Джохар Дудаев, а Звиад за это признал «государственную независимость» Чечни.

Однако Гамсахурдия не стал в Грузии маргинальной фигурой. У него осталось немало сторонников – звиадистов – принимавших участие в гражданской войне. В последние месяцы жизни 54-летний экс-президент скрывался в горах Грузии, где и нашел свою смерть в последний день 1993 года. По одной из версий, это было убийство (возможно, отравление), по другой – суицид.

Тело Гамсахурдии так хорошо прятали, что в итоге потеряли, останки нашли лишь в 2007 году в грозненском Парке культуры и отдыха им. Кирова. Россия и Грузия договорись об отправке их на родину, где заупокойную отслужил сам Католикос-патриарх Грузинский Илия II. Похоронили первого президента Грузии с почестями в пантеоне государственных и общественных деятелей на Мтацминде. Десятки тысяч человек кричали: «Звиад! Мы с тобой!»