Швыдкой назвал страны, подтвердившие участие в "Интервидении"

На "Интервидение" в Москву приедут участники из двух десятков стран, рассказал Швыдкой. Среди них Азербайджан, Бразилия, Китай, Саудовская Аравия и другие.

В российскую столицу на музыкальный конкурс "Интервидение" в этом году приедут участники из более 20 государств, поделился спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Интервидение" состоится в сентябре 2025 года в Москве и Подмосковье, соответствующий указ был подписан главой российского государства в Москве Владимиром Путиным.

"Я думаю, что уже сегодня ясно, что этот конкурс станет одним из самых больших культурных событий нынешнего года. <…> если в конкурсе участвуют такие государства, как Китай, Бразилия, страны СНГ, такие как Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан, то очевидно, что у этого конкурса большие шансы на удачу"

– Михаил Швыдкой

Также участие подтвердили Куба, несколько стран Латинской Америки, ближневосточные государства, в том числе Саудовская Аравия, и ряд стран Африки, продолжил он, передает РИА Новости.