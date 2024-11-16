Азербайджан примет участие в конкурсе "Интервидение-2025" в Москве

В этом году в России впервые будет проводиться конкурс "Интервидение". Мероприятие будет международным, среди участников почти 20 стран, включая Азербайджан.

Первый международный музыкальный конкурс "Интервидение" состоится в России в этом году.

"Интервидение-2025" состоится в Москве и Подмосковье, на конкурс приедут участники из ряда стран мира. В 2024 году участие в новом конкурсе подтвердил Азербайджан.

Накануне указ о проведении "Интервидения-2025" подписал российский лидер Владимир Путин. Из указа следует, что музыкальный конкурс организуется "в целях дальнейшего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества". Председателем оргкомитета мероприятия назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Ранее сообщалось, что конкурс может состояться в сентябре, а участвовать в нем будут около 20 государств, включая все страны БРИКС.