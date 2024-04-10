Валентин Елизарьев — маэстро балета из Баку

Балетом Валентин Елизарьев начал заниматься в родном Баку, потом учился в Ленинграде, а затем уехал в Минск и в 26 лет стал самым молодым в СССР главным балетмейстером. В каких театрах он ставил спектакли, какие премии получал, как в России и Беларуси отмечали 75-летие хореографа?

Как Валентин Елизарьев пришел в балет?

Валентин Елизарьев родился 30 октября 1947 года в Баку. Этот город он вспоминает как "яркий, ароматный, пряный, колоритный, многонациональный и многоязычный, с удивительной живой застройкой и невероятной красоты морем". "Баку — это сохраненное Средневековье с ханским дворцом, это удивительная архитектура конца XIX — начала ХХ веков" — балетмейстер.

© Фото: bolshoibelarus.by

Танцевать Валентин начал рано: сначала занимался в хореографическом кружке в Доме офицеров, потом поступил в Бакинское хореографическое училище (теперь это Бакинская хореографическая академия), а вскоре перевелся в Ленинградское хореографическое училище (теперь это Академия русского балета) имени Вагановой и был принят в класс Геннадия Селюцкого. Училище он окончил в 1967 году и поступил на балетмейстерское отделение Ленинградской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, занимался у известного хореографа Игоря Бельского.

© Фото: bolshoibelarus.by

В 1972-м, еще студентом, Елизарьев стал лауреатом Всесоюзного конкурса балетмейстеров и артистов балета в Москве: два его номера — "Контрасты" на музыку Родиона Щедрина и "Дорога" на музыку Марка Самойлова — были отмечены II премией. Балет "Бессмертие" композитора Андрея Петрова, поставленный в следующем году в московском ансамбле "Классический балет", стал дипломной работой Елизарьева.

© Фото: bolshoibelarus.by

Елизарьев — главный балетмейстер театра оперы и балета в Минске

Осенью 1973 года Елизарьев стал самым молодым в СССР главным балетмейстером: этот пост он занял в Государственном академическом Большом театре оперы и балета Белоруссии (теперь это Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь). Его первой постановкой стал одноактная "Кармен-сюита" Бизе — Щедрина. После премьеры 30 марта 1974 года "был безумный ажиотаж", "билеты раскупались на несколько месяцев вперед", рассказывает хореограф. А первый "полнометражный" спектакль — "Сотворение мира" на музыку Петрова — он представил 11 апреля 1976 года.

© Фото: bolshoibelarus.by

"Тиля Уленшпигеля" композитора Евгения Глебова Елизарьев впервые поставил в 1977 году в Ленинградском академическом театре оперы и балета имени Кирова (нынешнем Мариинском). Необычная хореография вызвала много споров — постановка в репертуаре театра сохранялась недолго. В 1978-м балетмейстер создал в Минске еще одного "Тиля Уленшпигеля" — с новым либретто и хореографией, а через два года показал свою версию "Спартака" Арама Хачатуряна. В 1982 году он обратился к русской музыкальной классике и поставил "Щелкунчика".

Глубина, загадочность музыки балета Чайковского неисчерпаемы. Пытаясь приблизиться к музыке, я шаг за шагом шел к своему видению спектакля

— Елизарьев.

© Фото: bolshoibelarus.by

К творчеству этого композитора он вернулся в 1985-м — в качестве художественного руководителя постановки "Лебединого озера", осуществленной Асафом Мессерером, а свою версию "Спящей красавицы" представил в 2001 году.

На белорусской сцене Елизарьев создал своеобразный триптих одноактных балетов на музыку композиторов ХХ века: в 1983-м появилась "Кармина Бурана" Карла Орфа, на следующий год — "Болеро" Мориса Равеля, а в 1986-м — "Весна священная" Игоря Стравинского.

© Фото: bolshoibelarus.by

В 1995 году хореограф обратился к теме национальной истории и создал на музыку Андрея Мдивани балет "Страсти (Рогнеда)" о полоцкой княжне Рогнеде. За эту работу в 1996-м он был удостоен приза Международной ассоциации деятелей хореографии Benois de la Danse и стал лауреатом Государственной премии Беларуси.

Елизарьев не раз возвращался к своим постановкам и делал их новые редакции. Спектакли, как и люди, "имеют свою дату рождения, свои этапы взросления, подъем, кульминацию", объясняет хореограф.

© Фото: bolshoibelarus.by

Звание народного артиста Белоруссии он получил в 1979 году, в 1985-м стал народным артистом СССР. Пост главного балетмейстера белорусского Большого Елизарьев занимал до 1991-го, потом четыре года был художественным руководителем балетной труппы, а затем стал директором — художественным руководителем театра. В 2009 году он покинул коллектив, преподавал на кафедре оперной подготовки и хореографии Белорусской государственной академии музыки, ставил спектакли в разных странах. В сентябре 2018 года Елизарьев вернулся в театр и занял должность художественного руководителя.

© Фото: bolshoibelarus.by

В каких театрах Елизарьев ставил балеты?

В 1976 году в Большом театре в Москве балетмейстер создал "Настроения" на музыку Щедрина. В 1979-м в варшавском Большом театре он поставил "Классическую симфонию" на музыку Сергея Прокофьева, "Адажиетто" Густава Малера и "Кармен-сюиту", а в 1990-м — "Жизель" Адольфа Адана в Словенском театре оперы и балета в Любляне. Потом Елизарьев сотрудничал с турецкими театрами: в 1993-м в Стамбуле поставил "Дон Кихота" Людвига Минкуса, а через два года — "Спартака" в Анкаре. В 2010 году этот балет в его постановке появился в Каирском театре. Работал балетмейстер и в Токио: в 2003-м создал "Эсмеральду" Цезаря Пуни для NBA Ballet Company, а в 2011 и 2013 годах — "Дон Кихота" и "Лебединое озеро" для труппы Japan Ballet Association.

© Фото: bolshoibelarus.by

Как отмечали юбилей Елизарьева?

К 75-летию хореографа был подготовлен документальный фильм, съемки проходили в том числе и в Баку — так Елизарьев в сентябре 2022 года снова побывал в родном городе. В канун юбилея балетмейстера его "Щелкунчик" два вечера шел на Исторической сцене Большого театра в Москве, а потом в честь дня рождения мэтра в Минске выступили белорусские артисты и звезды балета из Москвы, Петербурга и Астаны. В октябре 2023-го белорусский Большой отметил 50-летие творческой деятельности Елизарьева показом его спектаклей разных лет, а в мае прошлого года прославленный балетмейстер попрощался с театром и покинул пост его художественного руководителя.