Марк Дробинский – маэстро виолончели из Баку

Марка Дробинского называют "маэстро виолончели", "мастером высокого полета" и даже "демоном виолончели". Он дает концерты во многих странах мира, сотрудничает с известными музыкантами и оркестрами. Расскажем, где и у кого учился Дробинский, на какой виолончели играет, каких композиторов любит больше всего.

Как Марк Дробинский стал учеником Мстислава Ростроповича?

Марк Дробинский родился 8 апреля 1940 года в Баку. Его первым музыкальным инструментом было фортепиано, музыкальную школу Марк закончил как виолончелист, а потом четыре года учился у известного педагога Исаака Турича, одного из первых профессоров класса виолончели Азербайджанской консерватории. На талантливого студента обратил внимание Мстислав Ростропович – знаменитый земляк помог Марку переехать в Москву. У него Дробинский окончил консерваторию, а потом учился в аспирантуре.

Он меня раскрыл. Я приехал провинциальным, стеснительным парнем в Москву, и он из меня сделал солиста

– Дробинский.

По его словам, урок Ростроповича в 27-м классе на третьем этаже консерватории всегда проходил как "небольшой концерт с некоторым количеством слушателей", которых профессор "заражал своей энергией, своим отношением к музыке".

Набивалось человек пятьдесят. Концерт периодически прерывался его резкими, но справедливыми замечаниями. Всегда очень остроумными и красочными. У него были неожиданные ассоциации: индустриальные, косметические, кулинарные, эротические – сравнения могли быть какие угодно, лишь бы ученик понял, что конкретно он должен сделать. Обиды такие высказывания не вызывали

– виолончелист.

В 1968 году Дробинский, пианист Виктор Деревянко и скрипачка Валерия Вилькер объединились в ансамбль и на следующий год стали лауреатами I премии XVIII международного конкурса ARD в Мюнхене в номинации "фортепианное трио". Концертные выступления виолончелист сочетал с преподаванием в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных.

Отъезд из СССР

В феврале 1974 года Дробинский уехал в Израиль. Там, по его воспоминаниям, в это время уже было много "ассистентов Ойстраха" и "лучших учеников Ростроповича", которые получали "лучшие залы, подписывали дорогие контракты, а потом выяснялось, что это жулики". Поэтому к приезжающим из Советского Союза музыкантам стали относиться строже: кто-то "впадал в отчаяние и уезжал", а Дробинский "начал просто работать" и через девять месяцев уже отправился на первые большие гастроли. В 1975 году он вместе с тем же Деревянко и скрипачкой Дорой Шварцберг создал трио "ВиДоМ". Ансамбль, в названии которого были зашифрованы имена его участников, получил известность, много концертировал, записывал сочинения Бетховена, Листа, Брамса, израильских композиторов. Потом виолончелист переехал во Францию и поселился в парижском пригороде Ле Бурже. Место жительства "на полпути между Парижем и международным аэропортом Ле Бурже" активно гастролирующий музыкант считает очень удобным: "Времени на дорогу трачу мало, потому что добираться мне совсем близко!"

Как у Дробинского появилась старинная виолончель?

Много лет он играет на виолончели, которую миланский мастер Карло Антонио Тесторе создал в 1748 году. С этим инструментом связана интересная история. Как-то после концерта в кибуце к Дробинскому подошел один из организаторов и рассказал, что у него дома есть очень старая виолончель. Инструмент долго хранился в сыром помещении, был, по словам музыканта, "в ужасном состоянии", поэтому "требовалась реставрация".

Десять лет я бился с этой проблемой, объездил кучу стран в поисках мастера, который бы смог исправить, наконец нашел такого в Париже. Потратил на реставрацию просто бешеные деньги. И это еще не все. Инструмент оказался слишком большим для меня. У меня не столь крупные руки, так что мне пришлось переучивать весь репертуар. Зато теперь нам с ней уже ничего не страшно

– виолончелист.

Гастроли в разных странах

Дробинский называет себя "бродячим виолончелистом с русской душой". Он много ездит, играет на самых престижных сценах Франции, Германии, Италии, США, Бельгии, других стран, участвует в международных фестивалях, проводит мастер-классы. Среди его партнеров по концертным выступлениям – Марта Аргерих, Миша Майский, Рено Капюсон, Лилия Зильберштейн; виолончелист играл с оркестрами под управлением Шарля Дютуа, Саулюса Сондецкиса, Валерия Гергиева, Арнольда Каца, Максима Шостаковича, Дмитрия Лисса и других известных дирижеров.

Концерты в России и Баку

Виолончелист часто приезжает в Россию, его концерты проходили в Московской консерватории и Петербургской филармонии. Дробинский являлся арт-директором фестиваля "Мир виолончели" в Новосибирске, участвовал в Баховском фестивале в Твери, "Вятской музыкальной весне", фестивале симфонической музыки в Пензе, фестивале "Кружева" в Вологде.

Осенью прошлого года Дробинский побывал в Баку. 10 ноября он выступил в филармонии на концерте, посвященном 95-летию со дня рождения известного музыканта и педагога, основоположника азербайджанской виолончельной школы Сабира Алиева. А потом в Зале камерной и органной музыки виолончелист провел мастер-класс.

Каких композиторов Дробинский называет самыми любимыми?

В обширном репертуаре Дробинского – классические произведения XVIII–XX веков, музыка композиторов конца прошлого века и современных авторов. Он первым исполнил некоторые сочинения Альфреда Шнитке, Эдисона Денисова, Софии Губайдуллиной, ему посвящают произведения композиторы из разных стран. Своими любимыми композиторами музыкант называет Дмитрия Шостаковича и Сергея Прокофьева.

Обожаю Моцарта, играю даже то, чего он не писал, — переложил партию альта для виолончели

– Дробинский.

Несколько лет назад в его репертуаре появилась сюита на тему из сериала "Игра престолов". Во время локдауна, когда не было гастролей и концертов, у виолончелиста появилось свободное время: он начал смотреть сериалы, обратил внимание на музыку ирано-немецкого композитора Рамина Джавади к "Игре престолов" – она "вроде бы внешне очень простая, но что-то есть в ней магическое", считает Дробинский. Он сделал переложение для виолончели и камерного оркестра, которое пользуется успехом у слушателей.

Где бы я ее ни играл – всем очень нравится

– виолончелист.