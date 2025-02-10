Вестник Кавказа

Школьники создадут скворечники для парка в Кисловодске

Скворечник
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Скворечники, созданные школьниками и детсадовцами, установят в Комсомольском парке Кисловодска. В связи с этим городские власти объявили конкурс на лучшее изделие.

В Комсомольском парке Кисловодска установят скворечники, сделанные юными жителями города, рассказали в курортной администрации.

Школьники и даже детсадовцы могут принять участие в конкурсе по созданию домиков для птиц до 17 марта. В нем объявили две номинации – "Классический скворечник" и "Скворечник Победы".

"Конкурс направлен на развитие экологической культуры, бережного отношения к природе и популяризацию заботы о птицах. <...> Участников ждут ценные призы и подарки, а главный победитель получит смартфон"

- администрация Кисловодска

Напомним, что за минувший год в Кисловодске посадили более 400 тыс многолетних и однолетних растений.

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