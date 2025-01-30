Вестник Кавказа

Капремонт всех школ выполнят в Кисловодске

Капремонт всех школ выполнят в Кисловодске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Кисловодска пообещали привести в порядок все городские школы. Все работы планируется осуществить в ближайшие пять лет.

В Кисловодске за пять лет намерены выполнить капремонт всех городских школ. Об этом поведал 10 февраля глава города Евгений Моисеев.

В сообщении, опубликованном в его Telegram-канале, сказано, что это будет первый в истории города капремонт всех школ.

"В ближайшие пять лет планируем отремонтировать все школы, нуждающиеся в ремонте, что крайне необходимо для нашего города" 

– глава города

В частности, ремонтные работы уже стартовали в образовательном учреждении №9. Средства на это пойдут из регионального и федерального бюджета. Расходы превысят 150 млн рублей.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
790 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Туристы выбирают Кисловодск и Пятигорск для весеннего отдыха

Туристы выбирают Кисловодск и Пятигорск для весеннего отдыха

Бомбы не нашли в школе в Кисловодске

Бомбы не нашли в школе в Кисловодске

Школу проверяют на предмет минирования в Кисловодске

Школу проверяют на предмет минирования в Кисловодске

Кисловодск за минувший год принял почти 2 миллиона отдыхающих

Кисловодск за минувший год принял почти 2 миллиона отдыхающих

Нацпарк Кисловодска стал самым популярным в России

Нацпарк Кисловодска стал самым популярным в России

Санаториев премиум-класса в Кисловодске станет больше

Санаториев премиум-класса в Кисловодске станет больше

Угроза о минировании ряда соцобъектов Кисловодска оказалась ложной

Угроза о минировании ряда соцобъектов Кисловодска оказалась ложной

Сразу 13 объектов &quot;заминировали&quot; в Кисловодске

Сразу 13 объектов "заминировали" в Кисловодске

Поезд &quot;заминировали&quot; телефонные террористы на Ставрополье

Поезд "заминировали" телефонные террористы на Ставрополье

Свыше 400 тыс цветов озеленили Кисловодск

Свыше 400 тыс цветов озеленили Кисловодск

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы