Капремонт всех школ выполнят в Кисловодске

Власти Кисловодска пообещали привести в порядок все городские школы. Все работы планируется осуществить в ближайшие пять лет.

В Кисловодске за пять лет намерены выполнить капремонт всех городских школ. Об этом поведал 10 февраля глава города Евгений Моисеев.

В сообщении, опубликованном в его Telegram-канале, сказано, что это будет первый в истории города капремонт всех школ.

"В ближайшие пять лет планируем отремонтировать все школы, нуждающиеся в ремонте, что крайне необходимо для нашего города"

– глава города

В частности, ремонтные работы уже стартовали в образовательном учреждении №9. Средства на это пойдут из регионального и федерального бюджета. Расходы превысят 150 млн рублей.