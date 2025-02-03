Вестник Кавказа

Две поликлиники построят в 2025 году на Ставрополье

Две поликлиники построят в 2025 году на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье появятся две новых поликлиники. Одна из них будет располагаться в Михайловске, а вторая – в одном из населенных Арзгирского округа.

В Ставропольском крае в нынешнем году выполнят строительство, реконструкцию и ремонт двух поликлиник. Об этом сказано в заявлении регионального правительства.

Одно из медучреждений будет располагаться в Михайловске, а второе – в селе Арзгир.

"В 2025 году на реализацию проектов (по программе модернизации первичного звена здравоохранения – прим. ред.) предусмотрено 2,43 млрд рублей. В планах строительство и ввод в эксплуатацию 2 медицинских объектов. Это поликлинические отделения в городе Михайловске и селе Арзгир"

– пресс-служба правительства

Кроме того, в текущем году планируется выполнить капремонт 27 объектов здравоохранения, приобрести более 460 единиц медоборудования и 320 транспортных средств.

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