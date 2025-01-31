Строительство домов специально для сирот впервые завершили на Ставрополье

Дети-сироты на Ставрополье впервые смогут заселить в дом, отстроенные специально для их. На строительство было потрачено 100 млн рублей из местного бюджета.

На Ставрополье соорудили двухэтажные дома специально для детей-сирот. Ранее такой практики в регионе не было, рассказали в местном Минстрое.

"Дома построены в селе Донском и в селе Новоселицком. Потребность определялась специалистами министерства образования края, распределением квартир будут заниматься специалисты министерства имущественных отношений"

- Минстрой Ставропольского края

Строительство домов прошло по государственной программе "Развитие образования". Бюджет края потратил на это 100 млн рублей. Вскоре жилье будет передано новым владельцам.

Отмечается, что в домах размещено по 8 однокомнатных квартир, площадь которых составляет 39 кв м. В нескольких из них уже сделан ремонт и установлена бытовая техника.