На Ставрополье создадут 6 тыс рабочих мест

В новые предприятия Ставрополья вложат несколько десятков миллиардов рублей. Регион получит около 6 тыс рабочих мест.

В Ставропольском крае в новые производства вложат свыше 74 млрд рублей в этом году. На новых предприятиях смогут работать около 6 тыс человек.

Сообщается, что в регионе воплотят в жизнь 13 инвестиционных проектов.

В прошлом году в производства было инвестировано свыше 55 млрд рублей, что дало краю порядка 5 тыс рабочих мест.

Отметим, что инвестиции дали возможность открыть химический завод в Невинномысске, который специализируется на выпуске удобрений. Сумма вложений составила около 300 млн рублей, передает РБК Кавказ.