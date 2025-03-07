Вестник Кавказа

В Ставропольском крае жители трех сел остались без света

Подстанция
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье жители трех населенных пунктов остались без света. Аварийные службы восстанавливают подачу электроэнергии в дома.

Авария на электросетях произошла в Предгорном муниципальном округе Ставрополья, более 3,6 человек остались без электричества, передал глава администрации округа Николай Бондаренко. 

"Поступила информация от ДД ЦЭС "Ставропольэнерго" об аварийном отключении электроснабжения в следующих населённых пунктах: хутор Новая Пролетарка, село Привольное, село Садовое. Количество абонентов – около 1216 (3648 человек, из них 1125 детей)"

– Николай Бондаренко

Сотрудники аварийной службы занимаются восстановлением подачи света. Причины инцидента выясняются.

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