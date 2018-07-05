Десятки лифтов обновят на Ставрополье в 2025 году

В 2025 году в Ставропольском крае будет отремонтировано 85 лифтов. Большую часть подъемников обновят в региональной столице.

На Ставрополье отремонтируют 85 лифтов в 2025 году. Сейчас власти находятся в поиске исполнителей работ на 44 подъемниках, на которые будет потрачено 214 млн рублей, рассказали в Фонде капитального ремонта.

Наибольшее число лифтов обновят в Ставрополе – 20 единиц. Следом идет Пятигорск, Железноводск и Кисловодск. Там будет отремонтировано 11, 8 и 3 подъемника соответственно. Работы также коснутся Ессентуков и Георгиевска.

Если в многоэтажке установлено несколько лифтов, ремонт в нем проводится поочередно, чтобы жители могли комфортно передвигаться, добавили в сообщении.

Напомним, что в прошлом году на Ставрополье было обновлено 78 лифтов.