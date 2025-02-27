Вестник Кавказа

На Ставрополье выросло производство лекарств

На Ставрополье выросло производство лекарств
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ставропольский край утверждается в числе лидеров фармацевтической индустрии в стране. Рост производства лекарств вырос за год более чем на 50%.

В Ставропольском крае зафиксировали рост производства лекарств в первом месяце этого года, передает пресс-служба Северо-Кавказстата. 

Сообщается, производство выросло более чем на 50% по сравнению с началом прошлого года.  

Отмечается, что фармацевтическая индустрия стала одной из самых стремительно развивающихся в крае. 

Значительный рост показала и полиграфия, где зафиксирован рост промышленного производства на 93%, также высокие показатели отмечаются в металлообработке, где отмечен рост в 64%.

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