На Ставрополье выросло производство лекарств

Ставропольский край утверждается в числе лидеров фармацевтической индустрии в стране. Рост производства лекарств вырос за год более чем на 50%.

В Ставропольском крае зафиксировали рост производства лекарств в первом месяце этого года, передает пресс-служба Северо-Кавказстата.

Сообщается, производство выросло более чем на 50% по сравнению с началом прошлого года.

Отмечается, что фармацевтическая индустрия стала одной из самых стремительно развивающихся в крае.

Значительный рост показала и полиграфия, где зафиксирован рост промышленного производства на 93%, также высокие показатели отмечаются в металлообработке, где отмечен рост в 64%.