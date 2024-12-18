Вестник Кавказа

Армения вступает в борьбу против ИГИЛ

Армения вступает в борьбу против ИГИЛ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ереване заявили, что Армения вступит в коалицию против ИГИЛ (запрещена в России), которую возглавляет Вашингтон. В США выразили поддержку решению Еревана.

Глава армянского МИД Арарат Мирзоян сообщил, что его страна в ближайшее время намерена вступить в международную военную коалицию против ИГИЛ (запрещена в РФ).

Данное заявление министр сделал во время подписания в Вашингтоне в присутствии американского госсекретаря Энтони Блинкена хартии о стратегическом партнерстве.

Стоит отметить, что данную коалицию возглавляют США. Блинкен, который уйдет со своей должности через несколько дней, выразил поддержку решению Армении.

"Я рад объявить, что Армения намерена присоединиться к международной коалиции по борьбе с ИГИЛ, объединив усилия с 87 другими государствами для обеспечения большей стабильности на Ближнем Востоке и за его пределами"

- Энтони Блинкен

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