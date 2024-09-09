Россия помогает Узбекистану ликвидировать утечку сероводорода

Пресс-служба администрации Сурхандарьинской области Узбекистана сообщила об успешной ликвидации утечки сероводорода на месторождении газа в Байсунском районе. Сотрудничество с российскими экспертами и специалистами из Соединенных Штатов сыграло ключевую роль в оперативном разрешении чрезвычайной ситуации.
«Российские специалисты помогли ликвидировать утечку сероводорода на месторождении газа в Байсунском районе Сурхандарьинской области Узбекистана»
– пресс-служба администрации области
Российские специалисты, имеющие богатейший опыт работы на нефтегазовых объектах, принесли свой вклад в разработку стратегии ликвидации утечки и провели необходимые мероприятия для восстановления безопасности на месторождении.
Сотрудничество между странами в решении экологических проблем является важным шагом к сохранению природы и устойчивому развитию.