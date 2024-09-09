Россия помогает Узбекистану ликвидировать утечку сероводорода

На юге Узбекистана при помощи России ликвидировали утечку сероводорода. Для профессиональной оценки ситуации также организован приезд на место американских экспертов.

Пресс-служба администрации Сурхандарьинской области Узбекистана сообщила об успешной ликвидации утечки сероводорода на месторождении газа в Байсунском районе. Сотрудничество с российскими экспертами и специалистами из Соединенных Штатов сыграло ключевую роль в оперативном разрешении чрезвычайной ситуации.

«Российские специалисты помогли ликвидировать утечку сероводорода на месторождении газа в Байсунском районе Сурхандарьинской области Узбекистана»

– пресс-служба администрации области

Российские специалисты, имеющие богатейший опыт работы на нефтегазовых объектах, принесли свой вклад в разработку стратегии ликвидации утечки и провели необходимые мероприятия для восстановления безопасности на месторождении.

Сотрудничество между странами в решении экологических проблем является важным шагом к сохранению природы и устойчивому развитию.