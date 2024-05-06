В США подтвердили настрой на достижение мира между Азербайджаном и Арменией

Лидер Азербайджана пообщался по телефону с американским госсекретарем. В ходе беседы обсуждалась ситуация вокруг мирного соглашения между Баку и Ереваном.

В понедельник, 16 сентября, состоялся телефонный разговор президента Азербайджана и госсекретаря Соединенных Штатов. Об этом сказана на сайте главы азербайджанского государства.

В ходе беседы Ильхам Алиев и Энтони Блинкен поговорили о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. В частности, была подчеркнута важность мирного соглашения между странами.

"Отметив в ходе разговора, что в регионе уже достигнут мир, глава государства подчеркнул, что в результате усилий азербайджанской стороны сформировались новые, основанные на справедливости и международном праве, реалии и статус-кво"

– пресс-служба азербайджанского лидера

Он также в очередной раз призвал Армению отказаться от территориальных претензий к Азербайджану.

В свою очередь, американский госсекретарь отметил, что США продолжат прилагать усилия для достижения прочного мира между двумя республиками Южного Кавказа.