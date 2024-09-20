Вестник Кавказа

Названо время начала переговоров Байрамова и Мирзояна в Нью-Йорке

Названо время начала переговоров Байрамова и Мирзояна в Нью-Йорке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Встреча глав МИД Азербайджана и Армении стартует сегодня в Нью-Йорке в 10.15 по местному времени, то есть в 17.15 мск. Такое расписание анонсировал Госдеп США. Переговоры будут проходить при участии госсекретаря.

В Госдепе рассказали, во сколько сегодня начнется встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. В переговорах запланировано участие и главы американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена.

Как указали в Госдепартаменте, главы МИД АР и РА сядут за стол переговоров в 10.15 по времени Нью-Йорка, (18.15 по бакинскому времени и 17.15 по московскому).

Переговоры Байрамова и Мирзояна с участием Блинкена состоятся на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Напомним, встречу изначально анонсировал накануне пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде. Сообщалось, что инициатором армяно-азербайджанских переговоров выступил Блинкен. Предполагается, что переговоры позволят ускорить процесс заключения Ереваном и Баку мирного договора. На данный момент он согласован почти на 80%.

Стоит отметить, что еще одна встреча представителей Азербайджана и Армении запланирована на середину октября. В ней примут участие спикеры парламентов обеих стран. Сахиба Гафарова и Ален Симонян пообщаются в Женеве, где в это время состоится ассамблея Межпарламентского союза. В какой именно день пройдут переговоры, пока не решено. Ключевой темой повестки будут мирные усилия на Южном Кавказе.

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