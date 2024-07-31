В Госдепартаменте раскрыли детали телефонного разговора Блинкена и Пашиняна

США поддерживают прогресс, достигнутый в ходе переговоров между Азербайджаном и Арменией. Данный вопрос обсуждался во время телефонного разговора американского госсекретаря и главы армянского правительства.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе прошедшего 12 сентября телефонного разговора поговорили о расширении взаимодействия двух стран. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте Госдепа.

"Госсекретарь Блинкен и премьер-министр Пашинян обсудили расширение отношений между США и Арменией, включая сотрудничество в сферах энергетики, торговли и инвестиций, а также образования"

– американское ведомство

Собеседники также поговорили о нормализации армяно-азербайджанских отношений. Блинкен отметил, что прочный мир между двумя республиками Южного Кавказа очень важен. В этой связи он приветствовал недавний прогресс между Баку и Ереваном, включая соглашение о правилах делимитации границы.

Помимо этого, американский госсекретарь подтвердил приверженность США непрекращающимся усилиям по поддержке процветающей, демократической и независимой Армении.