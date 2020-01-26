Министры обороны Армении и Китая поговорили о военном сотрудничестве

Глава Минобороны Армении провел сегодня встречу с коллегой из КНР. Одной из главных тем переговоров стали военные связи двух стран.

В четверг, 12 сентября, состоялась встреча глав Минобороны Армении и Китая. Об этом информирует на своих страницах в соцсетях армянское ведомство.

Переговоры Сурена Папикяна и Дун Цзюня прошли в КНР.

Центральными темами встречи стали сотрудничество двух стран в военной сфере и вопросы международной и региональной безопасности.

Было отмечено, что за последние годы военное взаимодействие Еревана и Пекина существенно продвинулось вперед.

Министры подтвердили настрой на дальнейшее развитие связей, включая контакты на высоком уровне между Вооруженными силами республики Южного Кавказа и КНР.