Вестник Кавказа

Джейхун Байрамов встретился с Джо Байденом

Джейхун Байрамов встретился с Джо Байденом
© Фото: аккаунт Джейхуна Байрамова
Глава МИД Азербайджана в рамках визита в Нью-Йорк встретился с американским президентом. Министр принял участие в приеме, организованном для делегатов 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в официальном приеме, который был организован в Нью-Йорке для глав делегаций, участвующих в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

На мероприятии Джейхун Байрамов встретился с президентом США Джозефом Байденом. О встрече с первым лицом США министр сообщил на своей странице в социальной сети. «В рамках недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН я имел удовольствие присоединиться к официальному приему, организованному президентом США», – поделился глава МИД АР.

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