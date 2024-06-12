Джейхун Байрамов встретился с Джо Байденом

Глава МИД Азербайджана в рамках визита в Нью-Йорк встретился с американским президентом. Министр принял участие в приеме, организованном для делегатов 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в официальном приеме, который был организован в Нью-Йорке для глав делегаций, участвующих в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

На мероприятии Джейхун Байрамов встретился с президентом США Джозефом Байденом. О встрече с первым лицом США министр сообщил на своей странице в социальной сети. «В рамках недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН я имел удовольствие присоединиться к официальному приему, организованному президентом США», – поделился глава МИД АР.