Строитель упал с 10 этажа в Ереване

Человек погиб на стройке в Ереване. Трагедия случилась сегодня утром. Личность жертвы несчастного случая установлена – у него иностранное гражданство

Иностранец разбился сегодня на строительной площадке в Ереване, сообщают армянские СМИ.

ЧП случилось утром – сигнал в полицию поступил примерно в 10.30 по местному времени (9.30 мск), передает Shamshyan.com.

В это время правоохранителям поступил сигнал от станции "скорой". Медики сообщили, что на улице Микояна (район Нор Норк) обнаружен мертвый мужчина.

Стражи порядка установили личность погибшего. Им оказался 35-летний гражданин Египта. Он разбился, упав с 10 этажа строящегося дома. Предварительно строитель просто поскользнулся.

Идет расследование.