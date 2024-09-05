Вестник Кавказа

Строитель упал с 10 этажа в Ереване

Строитель упал с 10 этажа в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Человек погиб на стройке в Ереване. Трагедия случилась сегодня утром. Личность жертвы несчастного случая установлена – у него иностранное гражданство

Иностранец разбился сегодня на строительной площадке в Ереване, сообщают армянские СМИ.

ЧП случилось утром – сигнал в полицию поступил примерно в 10.30 по местному времени (9.30 мск), передает Shamshyan.com.

В это время правоохранителям поступил сигнал от станции "скорой". Медики сообщили, что на улице Микояна (район Нор Норк) обнаружен мертвый мужчина.

Стражи порядка установили личность погибшего. Им оказался 35-летний гражданин Египта. Он разбился, упав с 10 этажа строящегося дома. Предварительно строитель просто поскользнулся.

Идет расследование.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1080 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ночная стрельба в Ереване произошла из-за спора водителей

Ночная стрельба в Ереване произошла из-за спора водителей

Безлюдный парк, ботанический сад и зоопарк: где осенью в Ереване отдохнуть от людей

Безлюдный парк, ботанический сад и зоопарк: где осенью в Ереване отдохнуть от людей

Глава МИД Франции едет в Армению

Глава МИД Франции едет в Армению

Ереван снова утонул из-за дождей

Ереван снова утонул из-за дождей

Москва приехала к Пашиняну

Москва приехала к Пашиняну

Два ТЦ &quot;заминировали&quot; в Ереване

Два ТЦ "заминировали" в Ереване

Пешехода-нарушителя дважды сбили в Ереване

Пешехода-нарушителя дважды сбили в Ереване

МИД Армении и Франции обсудили возможности для развития сотрудничества

МИД Армении и Франции обсудили возможности для развития сотрудничества

Прямой рейс свяжет Армению и Индию

Прямой рейс свяжет Армению и Индию

Пожар на подстанции оставил без света часть Еревана

Пожар на подстанции оставил без света часть Еревана

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы