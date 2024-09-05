Ночная стрельба в Ереване произошла из-за спора водителей

Спор водителей двух иномарок привел к стрельбе в армянской столице. Происшествие случилось около здания мэрии. Сообщается об одном раненом.

Около мэрии Еревана произошла стрельба, в результате которой пострадал один человек, пишут армянские СМИ.

Стрельба произошла сегодня ночью. Ереванские патрульные услышали звуки выстрелов около городской администрации. На месте они обнаружили два автомобиля Mercedes G 55 и Toyota Camry. Дебоширы заметили полицейских и попытались от них скрыться. Началась погоня.

Водитель Toyota бросил машину и сбежал. Второго нарушителя догнали и задержали.

Позже правоохранительные органы получили информацию о пострадавшем, который с ранением обратился за помощью в один из медицинских центров. Оказалось, что он также имел отношение к стрельбе.

Следствие выяснило, что стрельба началась из-за спора между двумя водителями иномарок. Один из них не уступил другому дорогу.

Полиция Еревана продолжает следствие.