Стрельба в центре Махачкалы: есть раненые

Перестрелка произошла сегодня поздно вечером в Махачкале. О стрельбе со ссылкой на правоохранительные органы пишут СМИ. Предварительно известно, что ранения получили несколько человек.

Выстрелы прозвучали сегодня ближе к ночи в центре Махачкалы, рассказали правоохранители.

Стрельба была открыта у компьютерного клуба, расположенного на перекрестке Танкаева-Толстого. Как сообщает РИА Новости, стреляли из травматического пистолета.

По информации "Интерфакса", ранены трое. ТАСС сообщает об одном пострадавшем.

Детали ЧП пока не известны.