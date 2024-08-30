Вестник Кавказа

Стрельба в центре Махачкалы: есть раненые

Стрельба в центре Махачкалы: есть раненые
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Перестрелка произошла сегодня поздно вечером в Махачкале. О стрельбе со ссылкой на правоохранительные органы пишут СМИ. Предварительно известно, что ранения получили несколько человек.

Выстрелы прозвучали сегодня ближе к ночи в центре Махачкалы, рассказали правоохранители.

Стрельба была открыта у компьютерного клуба, расположенного на перекрестке Танкаева-Толстого. Как сообщает РИА Новости, стреляли из травматического пистолета.

По информации "Интерфакса", ранены трое. ТАСС сообщает об одном пострадавшем.

Детали ЧП пока не известны.

 

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