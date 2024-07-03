В центре Махачкалы сегодня горел микроавтобус

Сегодня в полдень рядом с центральной площадью столицы Дагестана вспыхнул пассажирский микроавтобус – к счастью, был он без пассажиров, поэтому обошлось без жертв и пострадавших, причина возгорания уточняется.

Сегодня днем в центре Махачкалы практически дотла сгорел микроавтобус – пожар охватил автомобиль и за считанные минуты превратил его в головешку, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Чрезвычайное происшествие произошло сегодня в полдень, около 12:00, к счастью, в микроавтобусе в момент пожара никого не было, поэтому обошлось без жертв и пострадавших, передает "АиФ-Дагестан".

Причины возгорания не сообщаются.

Прокуратура Дагестана уже начала проверку по факту, в ходе нее будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения и об организации пассажирских перевозок, добавили в надзорном ведомстве региона.