Вестник Кавказа

В казахстанском Жетысу построят международный аэропорт

В казахстанском Жетысу построят международный аэропорт
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В скором времени в Жетысуской области Казахстана будет построен новый международный аэропорт, который сможет отправлять пассажирские и грузовые самолеты и будет обслуживать до 500 пассажиров в час.

В специальной экономической зоне "Хоргос – Восточные Ворота" в Жетысуской области заработает современный грузопассажирский аэропорт, который построит казахстанско-германский консорциум SKYHANSA, сообщила пресс-служба Минтраспорта страны.

"В рамках официального визита федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Казахстан между министерством транспорта и компанией SKYHANSA заключено рамочное соглашение о реализации проекта строительства грузопассажирского аэропорта в специальной экономической зоне "Хоргос – Восточные Ворота"

- Минтранспорта Казахстана

Строиться аэропорт будет в три этапа – в первую очередь будет возведен пассажирский терминал мощностью до 500 чел/час, затем будет построено топливное хранилище, а затем - грузовой терминал, который будет обрабатывать в год до 250 тыс т грузов. Также здесь заработает авиационно-технический центр, передает Sputnik Казахстан.

Обойдется новая авиагавань как минимум в $500 млн, акимат Жетысуской области уже выделил земельный участок для ее строительства.

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