Дагестан идет на рекорд по сбору винограда

Дагестан славится плодоносящими виноградниками: местные фермеры собрали более 100 тыс т к сегодняшнему дню. К концу сбора урожай может достигнуть 300 тыс т и стать рекордным для региона.

На сегодняшний день в Дагестане собрали порядка 100 тыс т винограда, что составляет треть от общего урожая плода в республике. В 2023 году местные фермеры собрали только 63 тыс т винограда в это же время, рассказали власти РД.

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов считает, что регион побьет рекорд по конечному сбору винограда. Урожай может достигнуть почти 300 тыс т.

"Мы уже видим отличную динамику урожая. Виноградники в отличном состоянии, и мы ожидаем большого урожая"

- Абдулмуслим Абдулмуслимов

Напомним, что Минфин РФ предложил Кизлярскому коньячному заводу начать выращивать виноград. Так он станет предприятием полного цикла. Также завод перестанет быть зависимым от рыночных цен на виноград и сможет сам обеспечивать себя всем необходимым.