ЧП в Абхазии: человека ушибло спиленным деревом

Инцидент с пострадавшим произошел во время работ на ЛЭП в Абхазии. Мужчина с травмами был доставлен в больницу, предварительно у него обнаружен перелом.

Чрезвычайное происшествие случилось с электриком в Абхазии, о нем сообщает МЧС республики.

События имели место в сухумском районе. Сотрудники "Черноморэнерго" расчищали там место, где проходят провода ЛЭП. В каком-то момент, в ущелье реки Шицквара, 49-летний работник оказался под куском дерева, которое только что было спилено.

Его напарники позвонили спасателям. Звонок поступил в МЧС примерно в 9.10 по местному времени (совпадает с московским). Спасатели оперативно прибыли на место.

"Пострадавшего на носилках вынесли из лесного массива к автотрассе и доставили в Республиканскую больницу"

– МЧС

Предварительный диагноз – переломы костей в районе тазобедренного сустава.