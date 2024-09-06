Вестник Кавказа

Россиянин погиб в Абхазии

Россиянин погиб в Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мужчина, приехавший из России, насмерть разбился в Абхазии. Трагедия произошла накануне вечером. Погибший приехал в Абхазию из Кабардино-Балкарии.

Трагедия произошла с гражданином России в Абхазии. Сообщение о ЧП опубликовано на сайте МЧС республики.

Мужчина 35 лет, постоянно проживающий в Нальчике (столица Кабардино-Балкарии), сорвался с обрыва. Падение оказалось смертельным – гость Абхазии погиб от полученных травм.

Инцидент случился накануне вечером, в селе Верхняя Эшера, расположенном в Сухумском районе. В экстренные службы о нем сообщили в 21.28 мск.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1625 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Жителям Баксана запретили пить воду из-под крана

Жителям Баксана запретили пить воду из-под крана

Леса Кавказа: куда стоит съездить и что там необычного

Леса Кавказа: куда стоит съездить и что там необычного

Два курорта в КБР получат обновленные дороги

Два курорта в КБР получат обновленные дороги

Силовики провели учения по предотвращению теракта в Кабардино-Балкарии

Силовики провели учения по предотвращению теракта в Кабардино-Балкарии

Кабардино-Балкарию будет штормить два дня

Кабардино-Балкарию будет штормить два дня

Турпоток в КБР вырос почти на треть

Турпоток в КБР вырос почти на треть

30 новых мусоровозов начнут работать в КБР

30 новых мусоровозов начнут работать в КБР

Житель КБР не ушел от полиции на тонированном такси без прав

Житель КБР не ушел от полиции на тонированном такси без прав

В Нальчике ликвидирован пожар на площади 100 кв метров

В Нальчике ликвидирован пожар на площади 100 кв метров

Хранилище яблок построит &quot;Каббалкрастениеводство&quot; в КБР

Хранилище яблок построит "Каббалкрастениеводство" в КБР

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы