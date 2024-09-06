Россиянин погиб в Абхазии

Мужчина, приехавший из России, насмерть разбился в Абхазии. Трагедия произошла накануне вечером. Погибший приехал в Абхазию из Кабардино-Балкарии.
Трагедия произошла с гражданином России в Абхазии. Сообщение о ЧП опубликовано на сайте МЧС республики.
Мужчина 35 лет, постоянно проживающий в Нальчике (столица Кабардино-Балкарии), сорвался с обрыва. Падение оказалось смертельным – гость Абхазии погиб от полученных травм.
Инцидент случился накануне вечером, в селе Верхняя Эшера, расположенном в Сухумском районе. В экстренные службы о нем сообщили в 21.28 мск.