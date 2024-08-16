Краснодар встретит День города бесплатными экскурсиями

Несмотря на то, что масштабных торжеств в честь 231-летия Краснодара в нынешнем году не будет, гостей и жителей столицы Кубани ожидает насыщенная культурная программа – их ждут увлекательные бесплатные экскурсии по городу.

В преддверии 231-й годовщины со дня основания Краснодара жителей и гостей столицы Кубани ждут бесплатные экскурсии, которые будут проходить вплоть до конца сентября, сообщает пресс-служба мэрии.

"Пешеходные экскурсионные программы знакомят с историей краевого центра, людьми, внесшими большой вклад в его развитие и процветание, со знаковыми архитектурными объектами"

- мэрия Краснодара

Экскурсионные группы в составе не более 35 человек будут формироваться по предварительной записи, а проходить они будут до следующей пятницы, 27 сентября, включительно, передает "АиФ-Юг".

Определившись с датой и записавшись в состав одной из экскурсионных групп, гости и жители Краснодара смогут увидеть главные достопримечательности и побывать в культурных центрах города.

Получить более подробную информацию и записаться на экскурсию можно по телефону - 8 (861) 218-97-77, добавили в пресс-службе мэрии Краснодара.