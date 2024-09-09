Проблемой регулярных потопов займутся в Ереване

Ереван нуждается в обновлении ливневой системы, заявил советник градноначальника Камо Ареян.
В эту пятницу на армянскую столицу обрушилась стихия в виде сильных ливней с грозами. Из-за нее часть города оказалась подтоплена. Сильнее всех ушел под воду центральный район Кентрон.
"Несмотря на количество осадков, затопления показали, что дренажная система Еревана неполноценна и неверно спроектирована"
- Камо Ареян
Сотрудники городской администрации уже проверили, как устроена система. Оказалось, что на некоторых адресах ливневки отсутствуют, а где-то просто не работают, как надо.
Ареян добавил, что ереванские службы смогли справиться с последствиями подтоплений спустя 1,5 суток. Часть работ продолжается до сих пор.
Он также отметил, что ливневая система города сильно износилась. В качестве вероятной причины советник мэра назвал нехарактерные для Еревана обильные осадки.
В будущем мэрия предпримет действия, чтобы город перестали тревожить потопы.