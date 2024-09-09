Вестник Кавказа

Проблемой регулярных потопов займутся в Ереване

Проблемой регулярных потопов займутся в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
После пятничного потопа мэрия Еревана снова обеспокоилась состоянием дренажной системы города. Оказалось, что она нуждается в серьезном обновлении.

Ереван нуждается в обновлении ливневой системы, заявил советник градноначальника Камо Ареян.

В эту пятницу на армянскую столицу обрушилась стихия в виде сильных ливней с грозами. Из-за нее часть города оказалась подтоплена. Сильнее всех ушел под воду центральный район Кентрон.

"Несмотря на количество осадков, затопления показали, что дренажная система Еревана неполноценна и неверно спроектирована"

- Камо Ареян

Сотрудники городской администрации уже проверили, как устроена система. Оказалось, что на некоторых адресах ливневки отсутствуют, а где-то просто не работают, как надо.

Ареян добавил, что ереванские службы смогли справиться с последствиями подтоплений спустя 1,5 суток. Часть работ продолжается до сих пор.

Он также отметил, что ливневая система города сильно износилась. В качестве вероятной причины советник мэра назвал нехарактерные для Еревана обильные осадки.

В будущем мэрия предпримет действия, чтобы город перестали тревожить потопы.

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