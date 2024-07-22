Первый звонок торжественно прозвенел в Шуше

Учебный год снова, после 32-летнего перерыва, начался сегодня в Шуше. В школу пошли дети из переехавших в город семей. Праздничное мероприятие открылось шествием к школе.

В Шуше прозвучал сегодня первый звонок. Это произошло впервые после 32-летнего перерыва.

В школу отправились дети из семей, которые ранее переехали в Шушу. Они будут учиться в полной средней школе №1, передает Trend.

В связи с праздником в Шуше состоялось мероприятие, в котором участвуют спецпредставитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов, глава Миннауки и образования Эмин Амруллаев, замдиректора Карабахского регионального управления образования Анар Меджидов, а также сотрудники школы и родители.

Как передает АЗЕРТАДЖ, праздник начался с шествия. Его участники прошли по улицам, направляясь в школу №1. В шествии принимали участие и дети, и взрослые. Они несли в руках флаги Азербайджана.