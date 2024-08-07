Ураган снес крышу школы на Кубани

Крыша школы улетела из-за сильного ветра в одной из станиц Выселковского района (Краснодарский край). На данный момент здание учебного заведения уже ремонтируют.

Ветер, дующий с ураганной скоростью, повредил крышу в школе на Кубани, о ЧП рассказали в администрации Выселковского района, где оно и произошло.

Инцидент имел место сегодня, в станице Березанской. Ветер нанес ущерб школе №3. Подрядчик уже приводит кровлю в порядок.

"Жертв и пострадавших нет"

– власти

В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что в данный момент школа находится в процессе благоустройства. Соответствующий контракт был подписан весной, а точнее 15 мая. Его сторонами выступили отдел капстроительства районной администрации и компания "Русстрой".

Согласно документам, все работы должны были быть завершены к 24 августа. Однако на данный момент, то есть спустя примерно через три недели после этого срока, заказчик работы не принял. Что касается оплаты, то она также не поступила.

Тем не менее, заявили в прокуратуре, несмотря на все эти события, дети учатся – школа работает как обычно.