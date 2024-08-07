Вестник Кавказа

Ураган снес крышу школы на Кубани

Ураган снес крышу школы на Кубани
© Фото: администрация Выселковского района
Крыша школы улетела из-за сильного ветра в одной из станиц Выселковского района (Краснодарский край). На данный момент здание учебного заведения уже ремонтируют.

Ветер, дующий с ураганной скоростью, повредил крышу в школе на Кубани, о ЧП рассказали в администрации Выселковского района, где оно и произошло.

Инцидент имел место сегодня, в станице Березанской. Ветер нанес ущерб школе №3. Подрядчик уже приводит кровлю в порядок.

"Жертв и пострадавших нет"

– власти

В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что в данный момент школа находится в процессе благоустройства. Соответствующий контракт был подписан весной, а точнее 15 мая. Его сторонами выступили отдел капстроительства районной администрации и компания "Русстрой".

Согласно документам, все работы должны были быть завершены к 24 августа. Однако на данный момент, то есть спустя примерно через три недели после этого срока, заказчик работы не принял. Что касается оплаты, то она также не поступила.

Тем не менее, заявили в прокуратуре, несмотря на все эти события, дети учатся – школа работает как обычно.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1450 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пропавший подросток из Подмосковья найден в Краснодарском крае

Пропавший подросток из Подмосковья найден в Краснодарском крае

Курорты Краснодарского края будут загружены на 80% в сентябре

Курорты Краснодарского края будут загружены на 80% в сентябре

Западный обход Краснодара горел на 200 кв м

Западный обход Краснодара горел на 200 кв м

Сочи озеленили пальмами и самшитом

Сочи озеленили пальмами и самшитом

Декоративные птицы обзавелись домиками в Сочинском нацпарке

Декоративные птицы обзавелись домиками в Сочинском нацпарке

Лихачество подростка стало причиной ДТП в Туапсинском районе

Лихачество подростка стало причиной ДТП в Туапсинском районе

Сочи встречает бархатный сезон с большим числом туристов

Сочи встречает бархатный сезон с большим числом туристов

Синоптики предупредили об угрозе образования смерчей над Черным морем

Синоптики предупредили об угрозе образования смерчей над Черным морем

Летний отдых в горах стал популярен в России

Летний отдых в горах стал популярен в России

Скоростная трасса Джубга-Сочи будет платной - Автодор

Скоростная трасса Джубга-Сочи будет платной - Автодор

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы