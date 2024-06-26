Ветер сорвал крыши и уронил деревья в КБР

Непогода прошлась сегодня по ряду районов Кабардино-Балкарии, оставив за собой след в виде сорванных крыш и поваленных деревьев, а также поврежденных ЛЭП. Специалисты уже устраняют повреждения.

Сильный ветер и ливни стали причиной разрушений сегодня в некоторых районах Кабардино-Балкарии, рассказал ее глава Казбек Коков.

По его словам, разгул стихии повредил ЛЭП. Некоторые частные дома лишились крыш. Кроме того, ветер сломал несколько деревьев.

Сильнее всего пострадали два района КБР – самый сильный удар непогода нанесла по Майскому и Терскому.

"Аварийные и муниципальные службы уже работают над ликвидацией последствий непогоды и оценкой ущерба"

– Коков

Глава региона призвал жителей затронутых ЧП населенных пунктов быть внимательными, остерегаться проводов и опасных деревьев.