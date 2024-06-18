По Чечне прошел ураган

Непогода срывала крыши и валила деревья в Чечне. Больше других пострадал город Аргун. Спасатели предупреждают, что в среду также ожидаются ливни, грозы, град и усиление ветра.

Поваленные деревья и сорванные крыши – таков итог урагана, обрушившегося ночь на Чечню. Также сообщается о затоплении улиц некоторых населенных пунктах и схождении селей малого объема. По данным МЧС РФ больше других от непогоды пострадал Аргун.

Синоптики предупреждают, что непогода задержится в республике до конца среды. Также прогнозируются ливни, грозы и град с порывами ветра до 25 м/с.

Сразу после начала урагана власти и службы спасения Чечни приняли необходимые меры для минимизации последствий: мобилизованы спасательные бригады для устранения завалов и восстановления поврежденных конструкций, начались восстановительные работы.