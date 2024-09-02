«Все включено» в Анапе подешевело на 30% на сентябрь-октябрь

Анапа - российский лидер по количеству отелей с системой «все включено», отдых на курорте в бархатный сезон большинство мест размещения предлагает по приятным ценам - скидки в среднем составляют 30%, передает АТОР.
Многие крупные туроператоры сообщают, что в этом году на первую половину осени бронирование туров в Анапу выше прошлогоднего на 10-20%.
«Спрос на туры в Анапу однозначно выше, при этом сезонность несколько сместилась. Все больше туристов предпочитают планировать свой отпуск на бархатный сезон, а также на период низкого сезона»
– компания «Мультитур»
Купаться в море в Анапе обычно можно до конца сентября, в этом году море может остаться достаточно теплым и в начале октября. При этом туристы предпочитают успеть отдохнуть в сентябре. Отдыхающие выбирают отели высокого уровня с анимацией, спа-центрами, подогреваемыми бассейнами.
В сентябре проживание в отелях Анапы обойдется на 30% дешевле, чем в разгар лета.
Недельный отдых на двоих в сентябре в Анапе с завтраками можно найти за 23 тыс рублей. Проезд оплачивается отдельно.