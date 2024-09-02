Вестник Кавказа

«Все включено» в Анапе подешевело на 30% на сентябрь-октябрь

Детский бассейн в отеле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бархатный сезон в Краснодарском крае начинается, на это время цены на отдых традиционно снижаются, в Анапе скидки достигают 30%. Интересные предложения есть у отелей «все включено».

Анапа - российский лидер по количеству отелей с системой «все включено», отдых на курорте в бархатный сезон большинство мест размещения предлагает по приятным ценам - скидки в среднем составляют 30%, передает АТОР.

Многие крупные туроператоры сообщают, что в этом году на первую половину осени бронирование туров в Анапу выше прошлогоднего на 10-20%.

«Спрос на туры в Анапу однозначно выше, при этом сезонность несколько сместилась. Все больше туристов предпочитают планировать свой отпуск на бархатный сезон, а также на период низкого сезона»

– компания «Мультитур»

Купаться в море в Анапе обычно можно до конца сентября, в этом году море может остаться достаточно теплым и в начале октября. При этом туристы предпочитают успеть отдохнуть в сентябре. Отдыхающие выбирают отели высокого уровня с анимацией, спа-центрами, подогреваемыми бассейнами.

В сентябре проживание в отелях Анапы обойдется на 30% дешевле, чем в разгар лета.

Недельный отдых на двоих в сентябре в Анапе с завтраками можно найти за 23 тыс рублей. Проезд оплачивается отдельно.

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