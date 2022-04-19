Вестник Кавказа

Житель Ставрополья напал с бензопилой на магазин в Ленобласти

Житель Ставрополья напал с бензопилой на магазин в Ленобласти
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уголовное дело может быть открыто в Ленинградской области против жителя Ставрополья средних лет, который вместе с подростками напал на магазин, вооружившись бензопилами.

Житель Ставрополья был задержан в Ленобласти за атаку на деревенский магазин, совершенную с использованием бензопил, рассказали в МВД региона.

В ведомстве уточнили, что 32-летний мужчина действовал вечером 12 сентября, вместе с тремя молодыми людьми 17-18 лет, причем никто из них не был трезвым. Вместе они взяли бензопилы и отправились в магазин в деревне Агалатово. Там хулиганы, работая двумя бензопилами, повредили находившиеся в магазине вещи и испугали продавцов и клиентов. Затем они скрылись.

Однако стражи порядка оперативно нашли дебоширов, которые прятались в вагончике-бытовке, и доставили их в отдел.

"Сумма причиненного магазину ущерба устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела"

– УМВД

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